Juan Carlos Prieto: “En mi nuevo poemario el lector tiene que jugar a adivinar”

El escritor, nacido en Aspe, Juan Carlos Prieto Martínez vuelve a coger su pluma de poeta para adentrarse en el mundo de las emociones con Sintimiento. Aprovechando su estancia en Compostela, tras recorrer el Camino de Santiago habla a EL CORREO GALLEGO de su última obra, Sintimiento, que ha sido todo un éxito a pesar de que la pandemia del coronavirus le ha pillado por medio.

Para los que no te conozcan ¿Quién es Juan Carlos Prieto?

Igual que existe el término mocatriz para referirse a aquellas personas que son modelos, cantante y actriz, yo me considero profeta porque soy profesor y poeta. Soy un profesor alicantino que escribe. Llevo ejerciendo la profesión de docente 18 años, cinco de ellos en EE. UU. Publiqué mi primer libro de poesía Tontheridas dos semanas antes del estado de alarma de marzo de 2020, y aún no sé muy bien qué ha pasado porque siendo un año tan malo para la cultura he conseguido sacar reedición del mismo y ahora nuevo libro.

¿Cómo definirías Sintimiento?

Es mi segundo poemario tras Tontheridas. Podría decirse que es una continuación del primero pues va muy en esa línea. Sigo jugando con las palabras y tomándome la lectura del libro como un juego donde el lector tiene que jugar a adivinar. Es otra “Antología de mis Antojos” donde cuento en forma de poemas aquello que me ha estado martilleando este último año. Tiene de especial el haber pasado de autoeditar a que una editorial tradicional como es ECU (Editorial Club Universitario) haya confiado en mi proyecto. También es especial por el tiempo en el que ha sido escrito, que parece que no me han pasado muchas cosas a nivel personal pero sí a nivel histórico.

¿Qué vamos a encontrar dentro del poemario?

Es una vuelta a mi corazón en 83 poemas y una canción. Esta es una de las sorpresas del libro, hay un poema llamado Corazonada que tiene un código QR debajo donde al escanearlo se puede escuchar el poema cantado a piano. Creo que es un poemario muy ecléctico donde trato temas como la incertidumbre, la decepción, la esperanza, el amor en todos sus colores y sobre todo hablo de sentimientos y poesía, estos son los dos temas principales del libro... También hay un poema que es un homenaje a los grandes poetas hispanos donde he incluido mi primer poema, aquel que escribí hace 25 años, en el cual hablo de lo que es el agua para mí y voy citando antes lo que es el agua para estos grandes poetas.

¿Por qué escogiste este título para el poemario?

Sintimiento es otro juego de palabras porque al final creo que de alguna manera es mi sello como autor, este universo de palabras inventadas tan personal. Para entender el título hay que fijarse en la portada. Aparece la palabra sentimiento con la e tachada y encima una i. La idea es de alguna manera confirmar la teoría de que nos mentimos a nosotros mismos cuando tomamos decisiones que tienen que ver con lo sentimental prestando más atención a lo que pensamos que a lo que sentimos. Sé que esto es debatible, y lo dice alguien que es muy mental, porque: “Yo soy mental, querido Watson”.

Para un autor que ha publicado tres libros durante la pandemia, y que no le ha ido nada mal, ¿qué crees que habría pasado si hubiese sido un año normal?

No tengo ni idea y no es algo que me plantee. Es curioso porque con el primer libro llegué a hacer más de 50 entrevistas para medios y prácticamente todas fueron desde casa. En lo que llevamos de 2021 ya he podido hacer seis firmas de libros, varias presentaciones, promoción por toda España. Entrevistas con referentes de la comunicación como Nieves Herrero o Anne Igartiburu... Colaborar semanalmente con la revista Shangay con relatos y poemas, que Víctor Clavijo haya recitado uno de los poemas, tener el tercer libro ya terminado y con fecha de salida con una editorial que va a apostar por ese proyecto firmemente... En fin, ni en el mejor de mis sueños habría imaginado algo así.

Para los lectores que quieran hacerse con tus libros, ¿En qué lugares pueden comprarlos?

Tanto Sintimiento como + Tontheridas se pueden encontrar en librerías tradicionales, grandes superficies como El Corte Inglés, Fnac, La Casa del Libro o por supuesto en plataformas online como es Amazon.

santiago@elcorreogallego.es