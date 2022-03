Juan Codesido presenta su nueva exposición con la Fundación Araguaney

Santiago. El artista ferrolano Juan Codesido inauguró esta semana la exposición de pintura Expresión, color y forma, en la sala de arte situada en el hotel Eurostars Araguaney, de la Fundación-Araguaney-Puente de Culturas. La muestra se podrá visitar hasta el 28 de marzo de 12.00 a 13.30 horas y de 17.30 a 21.00 horas.

La exposición cuenta con aproximadamente 30 obras, la mayor parte de abstracción pura con poca figuración, muy influenciada por el expresionismo abstracto, aunque se van a contemplar también obras realistas en las que el artista busca expresiones de los ojos o torso de animales e imágenes de personas en las que trata de abordar retos de color (simplificándolo o cambiándolo) o simplemente expresando su belleza o tradición.

El artista asegura no tener un estilo o temáticas definidas, pero utiliza muchos colores primarios, con grandes contrastes, aspecto que le confiere a las obras mucha fuerza de cara al observador. Utiliza técnicas de todo tipo, desde el pincel o la paleta de forma tradicional, técnicas de dripping (goteo de la pintura) y de pouring (pintura acrílica diluida), en una variedad de formas de utilización. También usa todo tipo de pinturas (esmalte, acrílico, sprays, carboncillos, etc.) y materiales para conseguir texturas distintas, desde arena, serrín o yesos. Codesido confiesa estar muy interesado en los abstractos con texturas y relieves muy marcados y en la combinación de teorías de campos de color con técnicas de dripping, jugando con la temperatura de los colores.

Sus obras están muy influenciadas por el expresionismo abstracto de postguerra, con op art, alguna incursión cubista y muchos toques fauvistas. “Mi inspiración es la naturaleza de Galicia y la expresión de imágenes que porta el alma o el propio subconsciente, también en ocasiones me gusta contar historias, o simplemente describir situaciones u críticas de la actualidad” –explica–. Aunque añade que trata de que su pintura sea internacionalista, no localista ni identitaria de un territorio o país, intentando buscar algo nuevo, distinto, que cause emoción en la persona que lo contempla. “Mi reto se basa en que la luz y su percepción en la pintura son el origen del color y la forma, todo ello mediante la expresión del autor”, asegura. v.álvarez