Julio Méndez: “Al 2021 le pediría la vacuna y que la Ribeira Sacra sea Patrimonio de la Humanidad”

Natural de Portomarín, pero monfortino por los cuatro costados, Julio Méndez ha desarrollado su proyecto de vida en el municipio de la Ribeira Sacra. Siendo muy niño emigró a Suiza, dónde formó una familia y aprendió la profesión de hostelero, la cual le ha llevado al éxito, precisamente, en Monforte. Después de regentar varios establecimientos, su satisfacción total llegó con la adquisición de los restaurantes emblemáticos Capitol y La Polar.

En primer lugar, Julio, hábleme de su infancia. ¿Qué recuerdos guarda de esa época?

Soy el tercero de nueve hermanos criado en una época y en una situación carente de lujos y comodidades pero éramos inmensamente felices. Como tantas y tantas familias de la época, la mía no era muy distinta. Éramos una gran familia, humilde, trabajadora y que aprovechábamos cualquier romería para disfrutar.

Siendo un adolescente emigró a Suiza, ¿qué aprendió en aquellos años y cómo le ayudó para el resto de su vida?

Salí de Galicia siendo un niño de aldea y regresé con una familia, una profesión y un nuevo idioma. Luego todos esos conocimientos adquiridos en Suiza durante tantos años me han llevado donde me encuentro.

Una vez regresaron a Monforte, revolucionaron la hostelería local con sus conceptos. Primero en el Sésamo, después en la Cafetería Alba para acabar con los emblemáticos restaurantes Capitol y La Polar. ¿Cómo fue todo ese proceso?

En Suiza tuve la fortuna de trabajar al lado de los mejores, adquirir todos esos conocimientos e intentar ponerlos en práctica a través de distintos negocios en Vimianzo, Lugo, Santiago y Ourense, si bien es en Monforte donde he desarrollado la mayor parte de mi vida profesional a través de distintas cafeterías y restaurantes, y la culminación a toda una vida dedicada a la hostelería son el Capitol y La Polar. Me siento muy orgulloso de todos los proyectos que llevé a cabo durante toda mi vida tanto en Monforte como en otras ciudades, pero sin ninguna duda Capitol y La Polar son mi mayor satisfacción.

¿Qué conceptos intentaron plasmar en sus negocios en Galicia?

Hacer una hostelería de calidad al alcance de todas las familias. Nuestros establecimientos siempre se han caracterizado por una cocina amplia y variada donde puedes disfrutar desde unos callos y un pulpo exquisito, pescados y mariscos de la ría o un chuletón de vacas de nuestra zona, pero también de una amplia carta de pizzas artesanas, pastas y arroces o hamburguesas caseras ideales para nuestros clientes más jóvenes. Ahora mismo, por ejemplo, ante la situación que estamos viviendo y que nos afecta a todos, decidí que durante este mes de septiembre voy a obsequiar a nuestros clientes con una segunda pizza al comprar la primera.

¿Cómo cree que ha variado el sector desde que comenzó en él?

Lo fabuloso de nuestra maravillosa tierra es que en Galicia contamos con un abanico amplísimo de hostelería, lo que hace que mejore todo. Tenemos una hostelería tradicional excepcional, pero al mismo tiempo tienes una restauración y unos jóvenes profesionales que están a la vanguardia y que se codean de tú a tú con cualquier profesional internacional.

¿Cuáles creen que son las claves para triunfar en su profesión?

Creo que como cualquier otro sector: pasión por tu profesión, dedicación, perseverancia, amor a tu trabajo y un buen equipo que te siga.

Si tiene que quedarse con un producto de nuestra tierra, ¿cuál sería?

Me quedaría con muchos, pero destacaría dos: los excelentes vinos de la Ribeira Sacra y las increíbles carnes de nuestra comarca.

¿Existen buenos profesionales en nuestra comunidad?

Magníficos. No soy muy de personalizar, pero sí le diré que me crie en una hostelería que estaba en la vanguardia europea y cuando veo las nuevas generaciones que tenemos hoy en Galicia me produce una satisfacción enorme comprobar que ahora nosotros también somos vanguardia.

¿Considera que somos unos privilegiados por las materias primas que emanan en nuestro territorio?

Si usted coge a diez personas que visitan Galicia y le pregunta por qué han venido, estoy seguro de que al menos nueve de ellas le darán la misma respuesta... por la comida. Tenemos un sinfín de atractivos, pero si por algo somos únicos es porque no hay un territorio en el mundo donde se pueda encontrar esta cantidad de materias primas de tanta calidad.

Usted dirige el negocio junto a su mujer Manuela y sus hijos Miguel y Javier. ¿Qué destacaría de ellos?

Que va a decir un padre de sus hijos, creo que lo mejor que puedo decir es que estoy orgulloso de ser su padre. Y respecto a mi mujer, le diré que además de ser una mujer, madre y abuela maravillosa, es una cocinera excelente y sin su aportación todo esto no podría haberse llevado a cabo.

¿Qué significaría para usted que la Ribeira Sacra fuese declarada Patrimonio de la Humanidad?

La mayor de las alegrías. Al 2021 le pediría, precisamente, la vacuna y que la Ribeira Sacra sea declarada Patrimonio de la Humanidad porque pondría en valor este tesoro natural en el que tenemos la fortuna de vivir y supondría un espaldarazo definitivo para nuestro turismo. Además, pone en valor la magnífica restauración y los grandes hoteles de nuestra comarca, como son el Parador de Turismo de Monforte, el Hotel Balneario de Ferreira o el Hotel Cardenal.