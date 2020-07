Juventud responsable

dejó escrito el poeta Rubén Darío: “Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver”. Y es verdad. La juventud es un tesoro y se va para no volver. Es agua de río que corre, sin parar. Es primavera de la vida que va hacia el estío de la edad madura y finaliza en el invierno de la vejez. Es ráfaga de viento que se lleva consigo un acopio de ilusiones inmaduras, amores tempraneros, y una especie ideal e imposible de locura cuerda propia de una edad que exige más intensidad de vida. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. Aunque esto fue siempre, más o menos así, en la actualidad el mundo juvenil está atravesando una crisis especial. Esta que, para un nonagenario, sería la juventud correspondiente a nuestros nietos, nos causa verdadera preocupación. Incluso el poeta nicaragüense tendría hoy difícil emplear en sus versos los dos calificativos “divino tesoro”. Esta juventud que admiramos que queremos y sufrimos vive envuelta en un torbellino de inquietudes que les trajo, sin pedirlo, una sociedad hambrienta de progreso y libertades. Una juventud que nació en los años de la reivindicación y del desquite, recibió como herencia precipitada el avance de la técnica, del mancontro y del iphone, para hacer fácil y anodino lo pernicioso de la comunicación y su lenguaje. Esta juventud proviene de una generación, en demasía, poco ejemplar, en cuanto a la valoración ética del compromiso y la austeridad, maliciosamente confundida, ahora, con el austericidio. Es una juventud de años cortos, en lo que se refiere a la duración de la siempre delicada pubertad. Se prefiere el culto al cuerpo, obviando creencias y doctrinas que son asuntos del alma y de los curas. Se organizan los bautizos y las primeras comuniones, pensando más en el festín y en la exhibición de modelos que en el sacramento. Se juega con el compromiso matrimonial como antes jugábamos , de niños, a las casitas. “Tú haces de papá, yo de mamá” y, luego, saltábamos a la cuerda. Se da rienda suelta a las disputas domiciliares de pareja, en presencia de los niños, con el escándalo consiguiente. Pasamos por alto los horarios de regreso a casa y la preocupación por saber de las compañías de nuestros hijos. Y no hablemos del botellón: Ese invento diabólico que aturde las mentes juveniles de hoy en día y arruina la salud de cuerpo y alma. No les damos trabajo y les facilitamos el vicio. Y, a todo esto, nuestra dulcísima sociedad, viviendo en el papanatismo y en la hipocresía, se queja desesperadamente de los comportamientos de sus hijos y lo hace, sin remordimiento de conciencia.

¿Qué es eso?, me decía el otro día, un determinado personaje. No te preocupes, le respondí. Eso es algo exclusivo de los que tienen conciencia. Se aprende a sentirlo, cuando uno es joven.