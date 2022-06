Kase.O, C.Tangana y The Chemical Brothers marcan el inicio de la tercera edición de O Son do Camiño

SANTIAGO. EUROPA PRESS. O Son do Camiño celebrará su tercera edición los días 16, 17 y 18 de junio en el Monte do Gozo (Santiago de Compostela) tras dos años de ausencia por la pandemia de Covid-19. El cartel contará con 47 artistas nacionales e internacionales de primer nivel como Liam Gallagher, Anuel AA, Dani Martín o Jason Derulo. La cita sale adelante pese al derrumbe del escenario principal que tuvo lugar el pasado viernes, alrededor de las 13,00 horas, y que ha dejado seis trabajadores heridos. Por el momento, uno de ellos permanece ingresado en la UCI con pronóstico grave, mientras que otros dos hospitalizados están en planta "recuperándose". Los tres restantes ya han sido dados de alta.

Por el momento, la organización del festival no ha confirmado cómo sustituirán el escenario, pero este sábado el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, confirmaba que ya ha sido levantado el precinto en la zona y ahora las empresas de grúas trabajan para retirar todo el escenario y dejar limpia la zona. En cuanto a las causas del suceso, tanto organizadores como representantes políticos han pedido "evitar elucubraciones" y dejar que las investigaciones sigan su curso, concretamente a los informes de Inspección de Trabajo y del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga), así como del informe de la Policía Nacional, que ya han sido trasladados al juez.

En este sentido, fuentes consultadas por Europa Press, han señalado que el 'efecto vela' en la lona de la cubierta es una posible causa del derrumbe. Este efecto, pudo haber provocado que cediese uno de los pilares, lo que desencadenó el derrumbamiento de la infraestructura. Además, según la información de MeteoGalicia, a la hora del accidente, había ráfagas de unos 20 kilómetros por hora en Santiago.

PROGRAMACIÓN. Así las cosas, el festival comenzará el jueves 16 a las 15,00 horas con la banda de rock pontevedresa Furious Monkey House en el escenario Xacobeo. Durante esta primera jornada destacan las actuaciones de Kase.O (16,25 horas), Jhay Cortez (18,10), Foals (20,00), C.Tangana (22,15) y The Chemical Brothers (1,30 horas) en el escenario Xacobeo, y Sebastián Yatra (23,15) en el Estrella Galicia. El primer día finalizará con la actuación del grupo gallego Boyanka Kostova desde las 2,45 hasta las 3,30 en el escenario Estrella Galicia. En este escenario también actuarán The Killer Barbies, Gaudi Galego, Carlos Sadness, Lola Índigo y Sen Senra. Por otro lado, Gazzi y Les Castizos lo harán en el escenario Paraíso.

Por su parte, el segundo día arrancará con Tigre y Diamante a las 15,00 en el escenario Estrella Galicia. Esta jornada tendrá como platos fuertes a Justin Quiles (18,05), Liam Gallagher (19,50) y Anuel AA (23,35) en el escenario Xacobeo, y Duki (21,00), Anne-Marie (22,50), y Timmy Trumpet (0,50) en el Estrella Galicia. Finalizará en la madrugada del viernes al sábado con el dúo francés de música electrónica Justice que empezará a las 2,00 hasta las 3,30 en el Xacobeo.

En esta segunda jornada también actuarán Wöyza and The Galician Messengers (16,35) y Editors (21,50) en el escenario Xacobeo; Kings of the Beach, Budiño y Dani Fernández en el Estrella Galicia, e Inmir y Galician Army en el Paraíso.

El último día del festival comenzará a las 14,30 con Cora Velasco en el Estrella Galicia. En esta definitiva jornada actuarán Rayden (16,20), Nicki Nicole (19,25), Dani Martín (21,10), Jason Derulo (23,40) y Tiësto (1,55) en el escenario Xacobeo, y Khea (18,35) y Nathy Peluso (0,40) en el Estrella Galicia. El telón de la edición de 2022 de O Son do Camiño lo bajará Carolina Durante desde las 2,45 hasta las 3,45, en el mismo escenario que iniciará la jornada.

El cierre del festival lo completarán Pablo Lesuit (15,00) y Triángulo de Amor Bizarro (17,40) en el Xacobeo, y Escuchando Elefantes, Miss Caffeina, La M.O.D.A y Rigoberta Bandini en el Estrella Galicia. Además, el último día contará con las actuaciones de Natalia Ferviú DJ y Sebastian Black en el escenario Paraíso.

120.000 PERSONAS EN TRES DÍAS. Esta tercera edición de O Son do Camiño contará con más de 120.000 personas repartidas en los tres días, unas 42.000 por jornada. Además, la celebración del festival contribuirá a la creación de 1.500 puestos de trabajo. Por otra parte, el Monte do Gozo ha sido remodelado para la ocasión. En el lugar que hospedará el festival se han ejecutado obras de ampliación del terreno que albergará zonas de camping, comida y full tracks más grandes que en anteriores años.

Otra de las novedades será la implementación de un nuevo escenario. El escenario Paraíso debutará esta edición, en la zona de comidas, con música electrónica para amenizar la estancia de los asistentes. Los dos restantes serán el escenario Xacobeo, ampliado para grandes actuaciones, y el Estrella Galicia. Respecto al traslado al evento, las líneas seis y siete de Santiago se verán reforzadas, y existirán dos grandes zonas de aparcamiento en Amio y Gallás. Por último, el sistema de tokens intercambiables por bebida y comida continuará como en ediciones pasadas.

SOSTENIBILIDAD DE ESTRELLA GALICIA. Estrella Galicia, patrocinador del festival, ha elaborado una estrategia para velar por la sostenibilidad del evento. Se trata de un plan de la compañía para lograr un "impacto positivo" enmarcado en cuatro puntos: origen, personas, planeta y aliados. De esta manera, Estrella Galicia implementará el proyecto New Life, para fomentar la economía circular y el cuidado del medioambiente, mediante la activación de tres iniciativas de acción.

Una de ellas es la aplicación Liight. Esta app propondrá desafíos y premiará a los usuarios más comprometidos con los hábitos sostenibles. También destaca la plataforma We Sustainability que se centrará en el activismo sobre reducción y reutilización de residuos. La última iniciativa será el programa europeo Cada Lata Cuenta. Este proyecto impulsará el reciclaje de todas las latas que se utilicen en el recinto a través del programa #darlalata.

REFUERZO DE SERVICIOS. Desde la Xunta, junto al Gobierno y Ayuntamiento de Santiago de Compostela, plantearán a Renfe el refuerzo de los servicios nocturnos durante la celebración de O Son do Camiño. El objetivo de la medida es asegurar una llegada "más ordenada, tranquila y segura posible", según ha explicado el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo. Por otro lado, la seguridad del evento se reforzará tanto en el interior del recinto --donde, además de la seguridad privada, habrá policías de paisano-- como en el exterior.

Así, en el dispositivo de seguridad participará la policía local --28 agentes en cada turno de tarde y noche--, la policía nacional --dos unidades de refuerzo de la Unidad Intervención Operativa--, la policía autonómica --Equipo de Respuesta Policial (Erpol), una unidad de menores y otra de violencia de género--, así como protección civil de Santiago y de municipios de la comarca. Además, se habilitarán dispositivos de atención sanitaria y un punto de atención violeta contra la violencia de género y se vigilará con cámaras todo lo que suceda dentro del recinto del Monte do Gozo.