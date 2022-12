Kómic Librería, Abeluria e Orixe obteñen os premios Manuel Beiras

Santiago. O Teatro Principal acolleu onte pola tarde a gala de entrega dos Premios Manuel Beiras, que foi conducido polo grupo compostelá Os da Ría. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; o concelleiro de Política Lingüística, Rubén Prol, e María Pais, vogal do Comité Executivo da Cámara de Comercio, foron os encargados de entregar os galardóns nun evento ao que tamén asistiron representantes do tecido empresarial da cidade así como membros da Corporación Municipal, da Cámara de Comercio e da familia Beiras.

O xurado estivo este ano composto por representantes do Concello, da Cámara de Comercio de Santiago, ademais da Universidade de Santiago de Compostela, o Colexio Oficial de Xornalistas, a Mesa pola Normalización Lingüística, a Unión de Consumidores de Galicia, e representantes de cada unha das empresas premiadas na edición anterior: Creativas Galegas, Vide Vide! e Código Cero.

Empresas premiadas. Na categoría de empresas cun uso continuado do galego, obtivo o premio Kómic Librería, un establecemento especializado e situado no corazón do Ensanche santiagués que leva 35 anos guiando a súa clientela polo mundo das historias ilustradas e procurando que, cada día máis, o galego sexa parte dese universo creativo e a escolla das persoas que o transitan.

Na categoría de nova incorporación ao galego, o xurado decidiu outorgar o Premio Manuel Beiras á empresa Abeluria Sociedade Cooperativa Galega, consultora situada no rural de Compostela que desde 2018 ofrece servizos ás entidades de economía social. Na misión de contribuír ao fortalecemento do sector e das súas redes, emprega coherentemente o galego como soporte de traballo e vehículo dos seus valores.

O xurado resolveu concederlle o Premio Manuel Beiras na categoría de empresa cunha comunicación innovadora a Orixe, un restaurante e unha tenda de ultramarinos, dúas caras para un negocio que se reivindica picheleiro e aborda con sobranceira calidade unha estratexia comunicativa completa, presencial e virtual, na que a nosa lingua se presenta como parte esencial da marca.

Distinción de Acisclo Manzano. Como distinción, as persoas galardoadas recibiron unha escultura creada polo artista Acisclo Manzano que poderán amosar nos seus establecementos como garantía do seu respecto polo idioma galego.

O nome dos Premios Manuel Beiras é unha homenaxe a este galeguista por ser exemplo de comerciante comprometido con Compostela, con Galicia, coa cultura e coa lingua. D.Seijas