La agencia ADOS recuerda que se necesitan cada día cerca de quinientas donaciones de sangre

Santiago. La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) recuerda que, en estos días y durante todo el mes de agosto, la actividad en los centros sanitarios no se paraliza y que “haberá moitas persoas nos hospitais que necesitan recibir unha transfusión dun compoñente do sangue, porque hai que operalas, transplantarlles un órgano, padecen cancro, tiveron un accidente de tráfico, unha hemorraxia...”. Por ello, y para poder atenderlos, se necesitan “preto de 500 doazóns de sangue cada día”, lo que ha motivado que además del centro de donación en el propio hospital compostelano, se movilicen diez unidades móviles que recorren diariamente los Concellos de Galicia y en los que se pondrá donar quien lo desee, al igual que “nalgún dos sete puntos de doazón das principais cidades galegas”, advirtiendo que desde el pasado 1 de agosto ya no hay sistema de cita previa para donar sangre.

Puede solicitarse más información en la web ados .sergas. gal o a través del número de teléfono gratuito 900 100 828, donde “clarexarán calquera dúbida sobre a doazón de sangue ou coñecer o día no que acoden as unidades móbiles”. ecg