“La amenaza de bomba en la Misa del Peregrino de 1999 fue un momento muy difícil”

Mucho llovió desde que en 1946 un niño bautizado como Avelino Luis de Francisco Martínez naciera en la localidad de Cortegada de Baños. Y muchas cosas pasaron desde entonces. Aquel pequeño cursaría sus estudios en la capital ourensana para opositar después a inspector de la Policía Nacional. Su primer destino fue Bilbao y después estuvo en Ourense, Vigo y Santiago para ejercer de jefe superior en Cantabria y Galicia antes de alcanzar la jubilación en la comisaría de la ciudad de As Burgas, recibiendo el título de comisario honorario por su gran trayectoria profesional. Pero a partir de ese momento no se limitó a ejercer una vida contemplativa, sino que se presentó a la alcaldía y es el regidor de Cortegada de Baños desde hace 14 años, aunque sin perder su vinculación con Santiago, ciudad que visita muy a menudo y en la que viven sus hijos.

Puede presumir de una vida laboral muy intensa con sus primeros pasos en la comisaría de Bilbao, ¿qué recuerda de aquella época?

Hablamos de los últimos años de la década de los 60 y no era fácil porque comenzaba a atentar ETA. Estando allí tuvieron lugar los asesinatos del guardiacivil José Antonio Pardines y del policía Melitón Manzanas. Recuerdo también el asesinato de un taxista por parte de un fugado que momentos antes había mantenido un tiroteo con la Policía en el casco viejo. A los tres años me destinaron a Ourense y uno después a Vigo.

Después fue destinado a la ciudad olívica, en donde destacó por su lucha contra la delincuencia organizada, para recalar como comisario en Santiago, ¿cómo fue el cambio?

Hay que tener en cuenta que llegué en pleno Xacobeo de 1993, que fue el que marcó la pauta de los futuros. Hay que agradecer a Vázquez Portomeñe todo lo que hizo como impulsor del Camino. Se planificó un gran dispositivo policial. Pero yo llegaba de Vigo y me encontré una ciudad tranquila, con un alto nivel de seguridad. A mi llegada lo que había era consumo de drogas en la calle, con presencia de toxicómanos lavando las jeringuillas en las fuentes, pero se tomaron medidas creando un grupo específico contra el pequeño tráfico con numerosas intervenciones en la vía pública. Para evitar su presencia en las calles y como teníamos poco personal, colocábamos coches vacíos en algunas calles del casco viejo y resultó. Y hasta la convivencia con los estudiantes no causaba problemas a excepción de alguna denuncia por ruidos, sobre todo en la noche de los jueves.

¿Qué actuación recuerda como destacada?

Una de la que no hablo nunca. Era el 25 de julio de 1999 y se estaba celebrando la Misa del Peregrino en la Catedral con numerosas autoridades. Cuando estaba en mi despacho recibimos una llamada telefónica en nombre de ETA que nos avisaba de que de un momento a otro iba a explotar una bomba en la Catedral. Se creó un momento de estrés, pero pensándolo fríamente se fue descartando. Desde las seis de la mañana se hicieron varias requisas y se fueron precintando zonas. Además, no había antecedentes de que ETA hubiera atentado nunca en el interior de una iglesia. Se recibió entonces una segunda llamada diciendo que la bomba estaba en el altar y fue cuando descartamos una posible evacuación. Era imposible que allí hubiera una bomba. Fue quizá uno de los momentos más difíciles de mi carrera policial.

¿Alguna otra actuación que recuerde en Santiago?

El asesinato de la empleada de la limpieza de la discoteca Maycar, que se resolvió con prontitud,y también un robo en la casa de Chocha Bescansa con joyas de gran valor, en el que enseguida detuvimos a los culpables, que eran delincuentes habituales, y se recuperó la totalidad de las joyas.

Después de su paso como jefe superior de Policía por Cantabria y Galicia llegó la jubilación como comisario de Ourense y la alcaldía. ¿Cómo se animó a ser alcalde?

Siempre me tiró mucho el pueblo y la verdad es que no me arrepiento. Ya llevo catorce años en el cargo.

¿De qué está más orgulloso?

De poner en valor el territorio. Se legalizó el parque empresarial y, sobre todo, el balneario que estaba sin licencia y en la actualidad está funcionando. El termalismo desapareció en Cortegada en 1970 con el embalse y ahora se recuperó y empieza a ser uno de nuestros grandes incentivos económicos. Cortegada siempre vivió en torno al termalismo. Tenía tres hoteles y cada casa era una fonda. El balneario era un edificio modernista inaugurado en 1937, era el balneario de referencia de toda la provincia. Pero fue anegado por el embalse de Frieira. Ahora se recuperó el edificio y se restauró en su totalidad respetando su estructura y su arquitectura. Actualmente alberga un museo basado en el termalismo y un restaurante que en invierno abre los fines de semana y desde primavera todos los días.

Usted es también el presidente de la Asociación del Camiño Miñoto Ribeiro, ¿qué planes tienen?

En esa lucha por poner en valor el territorio estamos con el proyecto del Camiño Miñoto Ribeiro, que va desde Braga a Santiago. Se realizó un estudio muy riguroso que ya está en posesión de la Xunta y será un incentivo más para 16 municipios gallegos y seis portugueses.

Cortegada también tuvo protagonismo en el programa ‘Land Rover’, uno de los de máxima audiencia de la Televisión de Galicia, ¿cómo se gestó eso?

El programa recibe llamadas y una de ellas fue de la farmacéutica del pueblo. Cuando dijo que llamaba desde Cortegada de Baños, Roberto Vilar le contestó que ese pueblo no existía. La verdad es que vino a visitarnos, un día apareció por allí para hacer un reportaje y me dijo que teníamos que llevar a varios vecinos al plató. Le pregunté el aforo y me dijo que para 250 personas. Lo llenamos. Fuímos en varios autobuses y yo entré en el plató conduciendo un Seat Panda Marbella que tengo desde hace 35 años. Tuvo mucha audiencia y aún hoy se habla de ello. Fue una forma muy bonita de promocionar el pueblo.

¿Seguirá de alcalde?

Llegado el momento ya lo valoraré con mis colaboradores del equipo de gobierno y la presidencia del Partido Popular. Y si decido seguir habrá que ver si los vecinos así lo quieren. Y seguiría luchando por el termalismo, en cuyo empeño hay que agradecer la labor de la Diputación y de su presidente José Manuel Baltar. Y ya no solo en su lucha constante por identificar la provincia de Ourense con el termalismo, sino en su colaboración con otros muchos ingresos. Cortegada tiene 1.300 habitantes y sin fondos de otras Administraciones no podríamos hacer grandes inversiones. Sin ellos sería impensable poner en valor el Concello.

¿Cómo define Cortegada?

Es un sitio ideal para vivir. No es ajeno al descenso poblacional, pero como consecuencia de la pandemia se notó el retorno de algunos vecinos y la llegada de gente que compró viviendas para restaurar. Porque Cortegada es un lugar tranquilo que goza de un microclima y en donde se puede disfrutar del paisaje, sendas naturales y del río Miño.