La ANPA de La Salle no se decantó por jornada partida o continuada

Después de una consulta realizada por un grupo de padres del centro educativo La Salle, de Santiago, se solicitó a la dirección del mismo que se estudiara la posibilidad de establecer jornada única. Según explica el director en un comunicado dirigido a los padresa, “recibí con fecha 21 de septiembre un escrito en nombre de “máis de 200 familias das etapas de Infantile Primaria unidas por unha xornada continua no colexio”.

Explica que durante septiembre se puso en práctica la jornada continuada, como es habitual en este mes, con un resultado satisfactorio, lo cual no quiere decir que se deba al tipo de jornada, ya que las informaciones hablan de que los contagios se suelen producir en reuniones familiares o de otro tipo, y no está claro que para los niños no sea más seguro estar en el centro educativo que en la calle.

De esta forma, señala que no se solicitó a la inspección el preceptivo permiso, ni tampoco a nivel interno, porque “la autorización de los padres es necesaria en el supuesto de que se pase de forma definitiva de un tipo de jornada a otra, lo que implica realizar unas votaciones, tener un quorum mínimo de participación...”

Recuerda que tampoco se aconseja esta medida en ninguna de las instrucciones remitidas por la Consellería de Educación con motivo de la pandemia, y también que otros colegios próximos de la ciudad también han optado por realizar jornada partida a partir de octubre.

“En la Institución La Salle estamos convencidos de que la mejor opción para los niños y niñas, siempre que sea posible y más en edades tempranas, es la jornada partida. Comparto alguno de los argumentos basados en nuestra experiencia, aun reconociendo que la jornada continua también tiene sus ventajas”.

Con todo, recuerda que e “la escuela es un entorno relativamente seguro, o al menos más seguro que otros, ya que está reglamentado y los educadores ponemos mucho esfuerzo en garantizar las medidas de seguridad en acompañar a los alumnos para que las cumplan. Es más, me atrevería a decir que en este tiempo la escuela es un espacio privilegiado por lo cuidado de las condiciones sanitarias en las que se desarrollan esas relaciones”.

A partir de ahí, este periódico recogió la opinión de padres partidarios de la jornada continuada, atribuyéndosela a la ANPA, quien ayer aclaró que no hizo tales declaraciones. Matiza, al respecto, que esta agrupación de padres, “nunca solicitou á dirección do centro a xornada continua (nin a permanencia da partida), simplemente trasladou os resultados da enquisa realizada, sen facer ningunha outra consideración, valoración, nin recomendación”, por lo que las críticas a la decisión fueron simplemente a título individual.