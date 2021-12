La apertura de la cafetería de la estación de buses, en la segunda quincena de enero

Santiago. Beach Solpor S.L., empresa adjudicataria del servicio para la gestión y explotación de la cafetería de la estación de autobuses de Santiago, tiene prevista la apertura del local en la segunda quincena del próximo mes de enero. “Onte deron comezo as obras de acondicionamento e equipamento da cafetería, unha vez cumprida a tramitación das correspondentes licenzas municipais. Tendo en conta que as obras van coincidir co periodo festivo de Nadal, a inauguración do establecemento será xa pasadas as festas, na segunda quincena do mes de xaneiro”, apuntaron desde la firma que gestionará el local.

Asimismo, indicaron que “a cafetería, á que pode accederse a través da pasarela intermodal ou a través da sala de espera da estación, dispón dunha terraza exterior con vistas ás Brañas do Sar, que se configura como un espazo singular no que se crearán dous ambientes diferenciados”. El primero tendrá un enfoque chill out, “acondicionado con sofás, butacas e mesas baixas, separadas por xardineiras”. Y un segundo ambiente, describen, “constituido por mesas con catro sillas de tamaño estándar”.

En el interior del establecimiento, con casi 200 m2, se quiere ofrecer algo distinto a lo que es la tradicional cafetería de un centro de transporte, dotándola de una imagen y una oferta diferentes.

Además, el acondicionamiento de la terraza “prevé que nela poidan desenvolverse actividades de carácter artístico, convertida así en espazo para visibilizar o talento de artistas locais e o uso do galego na creación cultural”, señalaron desde Beach Solpor.

La cafetería estará abierta los 365 días del año, en horario de 06.00 a 24.00 horas, aunque excepcionalmente podrá abrir fuera de este horario “para algún tipo de evento ou acto, previa solicitude e autorización”.

Integrada en el proyecto intermodal, la nueva estación de autobuses, al igual que la pasarela peatonal, se inauguró el pasado 22 mayo, con lo cual, ya son casi siete meses sin que los usuarios puedan contar con este servicio.

Desde Beach Solpor, la firma que también gestiona la cafetería del Hospital Clínico de Santiago, indicaron a este periódico que la idea de partida “es acondicionar un lugar muy atractivo y cómodo para todos los públicos”. ECG