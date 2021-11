La basura se ‘enquista’ en la ciudad: nuevas críticas por un pésimo servicio de recogida

Santiago. “Partindo do evidente deterioro actual do servizo”, el grupo popular, a través de su portavoz, Alejandro Sánchez-Brunete, reclamará del gobierno local “a maior axilidade posible” en la valoración, adjudicación y entrada en servicio del nuevo contrato para la gestión de residuos. Al mismo tiempo, insta a los responsables municipales a que apuren las posibilidades de “esixirlle á empresa que está a prestar o servizo en precario que este se realice nas mellores condicións posibles, conforme aos requirimentos recollidos no prego que viña rexendo a concesión”. Consideran que con este cumplimiento se podrían solucionar muchos de los problemas que se aprecian en la calle, en forma de acumulación de residuos, contenedores estropeados y vehículos del servicio averiados. Destacan que la licitación se produjo hace ahora un año, y que han transcurrido cinco meses desde que se presentaron las ofertas, “incumprindo claramente os prazos recollidos no prego administrativo que marca 20 días para a avaliación dos sobres nº 2 que conteñen os criterios técnicos (que foron abertos o 10 de xuño), sen que ata o de agora se teña rematado esta fase”, concluye.