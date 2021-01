La Cabalgata de los Reyes ya recorría las calles en el s. XV

··· Uno de los cuadros más famosos dedicados a la Adoración de los Reyes Magos, el realizado por Giotto, representa la mítica estrella que guió a Sus Majestades con una cola, como si de un cometa se tratase. Por eso, siempre que llegan estas fechas el debate sobre la auténtica naturaleza de la Estrella de Belén se enciende. ¿Fue el cometa Halley lo que marcó el inicio de esta era? ¿La explosión de una potente y brillante supernova o quizás una conjunción planetaria?

··· En opinión del director del Observa- torio Astronómico de la USC, José Ángel Doco-bo, no fue ninguna de las tres cosas. “Afirma que no descartaría que hubiera sido un bólido bastante brillante. Un fenómeno local que no se vio en otros lugares, afirma el experto, que reconoce que en realidad hoy en día es imposible saber a ciencia cierta qué fue lo que en realidad guió hasta el portal de Belén a Melchor, Gaspar y Baltasar.