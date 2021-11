La calle del Matadero y la casa número cinco: oscuridad y crimen en 1862

La noche del 15 de mayo de 1862 , era clara y serena, estaba en plenilunio completo, pero no la noche, si no ya el crepúsculo, que anunciaba el fin de otra larga jornada. Serían las ocho o nueve de una noche, donde la clase trabajadora industrial se dirigía a sus casas en busca de descanso, los estudiantes apuraban los últimos minutos para llegar a sus casas o residencias, y los pequeños propietarios comenzaban a avisar a sus clientes, que por hoy, echaban el cierre.

Y es que este, era un día normal, esa tranquilidad inocente de quien no espera más que la calma se perturbó al grito de “ladrones”, acompañado por el claro y singular sonido del tiro de una pistola.

Francisco Naveira, un joven de 22 años, alegre, pacífico y extremadamente sociable, habría encontrado el fin de su vida a causa de la existencia de un asesino oculto, sin rasgos ni identidad que pudiese ser atribuida, arropado por una noche de mayo compostelana que, por sorpresa, y con fuga, terminó con su vida.

El joven alegre y expansivo, como lo describían sus vecinos, dejó de existir en la casa nº 5 de la calle Matadero, cercana a Porta do Camiño, donde el repicar de las campanas de la catedral, retumbaba entre las paredes.

Esa casa estaba habitada por el señor Ángel Casas y su familia, además de una criada, con un hijo, de ocho años. Pero es que esta familia, era muy bien reconocida por sus vecinos y compañeros.

El cabeza de familia, era ebanista, empleado en la Universidad Literaria en donde crearía lazos con importantes figuras de la historia académica compostelana. Además, también era hacendado, propietario y “muy generoso con la aristocracia”, hecho que le llevaría a obtener el favor de la presunción de inocencia, durante los primeros días de la desgracia.

Y es que en 1862, de la misma forma que en la actualidad, la sociedad compostelana no paraba de crear conjeturas en torno a un caso que parecía no encajarle, un crimen violento que había terminado con la muerte del joven Francisco, que no parecía muy fuerte, ya que era delgado “casi un niño, y tenía un cuerpo algo afeminado”. Ante esto, los compostelanos se preguntaban como era posible que tuviese la idea o la fuerza de enfrentarse al hijo del dueño, José Casas, quien le supera en fuerza y tamaño.

Sin embargo, en la tarde del día 15, el futuro muerto fue visto comprando dulces y consumiendo dos o trez tazas de vino, en una pequeña tasca de Porta do Camiño, cerca de la casa donde se produjo el crimen, o en un inicio, el suicidio.

Como relataron los testigos que se recoge en la acusación de Francisca Naveira, la hermana del fallecido, el joven llevaba los bolsillos cargados de monedas de oro, y se disponía a acercarse al domicilio del conocido Ángel Casas.

Al poco tiempo, los gritos de la familia delatan a un supuesto ladrón, que en boca de los mismos sería Neveira. Al minuto, se escucha el disparo de un arma.

El cadáver del chaval tenía destrozos que no pudo ocasionar un tiro de pistola, según establecieron durante “la disección” conocida como autopsia. Pero nuevas pistas fueron saliendo a la luz a medida que se escuchaba hablar a los vecinos, por lo que entre el 15 y el 21 de mayo, se descubrió que Naveira estaba íntimamente relacionado con José Casas, quien le mandaba a buscar dinero, por lo que este, en un inicio, pudo haber sido asesinado no por robo, si no por ser robado.

Sin embargo, el crimen sigue escondido en un clima de misterio, de oscuridad, de mentiras y engaños, que, si por parte de la acusación denunciaban arreglos en la causa de mano de las amistades e influencias del señor Casas, la defensa demandaba lo mismo de la otra parte.

Sin embargo, lo seguro es que hubo una muerte, y los aparentemente ajenos a los intereses de ambas partes, como el Jefe de la Guardia Civil, o algunos de los facultativos que examinaron la escena, encontraron algunos aspectos que no terminaban de encajar, pues los muertos no hablan y los únicos testigos del momento fueron los miembros de la familia que allí vivían.

La criada, María Luisa, fue encontrada por los vecinos llorando en la puerta y gritando que habían sido atracados. Dijo, que el joven Naveira la había agredido en la cabeza con un martillo, sin embargo, dada su corpulencia y su altura, sería complicado que Naveira hubiese empuñado un martillo a mano alzada contra la cabeza de la mujer, aunque s fuese así, el joven debería estar situado en un punto más alto, como las escaleras. Lo mismo hizo José Casas, el hijo del ebanista, quien, quejándose de un brazo y de varias puñaladas, los facultativos no advirtieron tal rotura. Además, ante las puñaladas, solo encontraron en su cuerpo, bastante sano y fuerte, unos cortes que no habían traspasado la ropa que llevaba puesta. ¿Se lo hizo el mismo?, ¿fueron los cortes de la defensa de la víctima? ¿Estaba desnudo en la parte superior del tronco?. No hubo respuesta.

El Jefe de la Guardia Civil, fue el que localizó un revólver con el que, según dijo Ángel Casas, el joven “se mató a sí mismo”. Pero, con la sabiduría que da la experiencia, acercó el arma para olerla, y metió los dedos en el cañón. No olía a pólvora, no estaba caliente, ni dejaba restos; es decir, no había sido disparada. Además, viendo la cara destrozada del joven, y el calibre del casquillo con los que constaba el revólver, este no encajaba en semejante destrozo.

El arma, fue encontrada a dos o tres pies en el lado izquierdo del joven, siendo este diestro. La lejanía del revólver con respecto al cuerpo, los indicios de que no fue disparado, además de las heridas que no encajaban con el calibre, indicaba que no había sido esta, que la escena del crimen había sido manipulada, y que además, habría sido asesinado.

Dentro de toda esta opacidad, la familia fue enviada a la cárcel, y lasluchas por quien tiene la verdad en su poder saltó a las discusiones de los bares, y tascas, a las tertulias de alto copete, al mercado y a la prensa. Pero todos, marcados por sus lecturas del caso y sus afinidades, enviaban a un claro culpable a la horca, aunque en este caso, al juicio y al garrote vil: Angel Casas, que aunque no fuese tal, su defensa tardó algo más que la acusación en publicar sus argumentos, que difundidos en entregas a través de la prensa, llegó a los compostelanos semanas después de una acusación incisiva, completa y arropada por la narración de unos hechos que eran confusos de por sí. Y es que en estos casos, no gana el inocente o el que posee la verdad, si no el que pronuncia de primero la palabra “justicia”. Y fue así como la opinión pública pocas horas tardó en cargar contra el que había sido señalado como inocente, y junto a él, toda su familia.

Con la acusación de la hermana del asesinado, Francisca Naveira, en la que se reúnen las pruebas suficientes, no para inculpar sino para demostrar que fue un asesinato, ni un accidente, ni un suicidio, fue una muerte causada por el golpe contundente de un objeto pesado.

La mitad de la cara, tras la exhumación del cadáver para un nuevo análisis e inspección, estaba destrozada, la nariz estaba aplastada, y la mandíbula inferior fracturada en su totalidad, además de toda la parte interna de la boca, demostrando ensañamiento, y quizás un crimen un tanto personal.

A Ángel Casas, y a su criada, María Luisa, los condenan a cadena perpetua con las accesorias de interdicción civil, inhabilitación perpetua absoluta y sujeción a la vigilancia de la autoridad. Además, también se le impuso la indemnización de mancomunada de 6.000 reales a Francisca Naveira y a su hermana, que posteriormente se elevaría a 8.000, para pagar las costas de los juicios de varios testigos.

En el proceso judicial no dejaron de entrar en escena nuevos autores que complicaban la causa, y manchaban pistas y resoluciones. Domingo Silveira, Gregorio Mourullo y Manuel Brea fueron algunos de ellos. Estaban en el lugar de los hechos, en la calle, sin embargo, sus declaraciones a lo largo de los días se transformaron de tal forma que pasaron de no ver nada, a ser colaboradores de un crimen, ¿pero a cambio de qué? ¿Quien se auto inculpa en un crimen tan macabro sin recibir nada a cambio?

Por su parte, Silveira, establecía en sus primeras declaraciones que Casas y él habían entrado por la puerta de la casa, y no había tomado parte en la traslación del cadáver. Que supuestamente, había sido de las escaleras hasta la parte de atrás. A su vez, a escasos 15 días después declaró que Casas al entrar en ese número 5, se dirigió a su hijo y a su criada diciendo “¿aún estáis en eso?, acabad luego”, refiriéndose al asesinato de Naveira, para posteriormente inculpar a Manuel Brea, un conocido de Ángel Casas, como colaborador en la manipulación de la escena. Primero fue Silveira, después Brea, ¿quien más?.

Aquí se sucedieron las contradicciones y las inculpaciones de los testigos, de tal forma que ese mismo período, “Antonio el niño”, el hijo de la criada, testificó en contra de su propia madre acusándola de haber acabado con la vida de Francisco Naveira, en las escaleras, y con la ayuda de José Casas, el hijo. Además, declaró que fue mandado limpiar la sangre de las escaleras por Casas.

Por su parte, absolvieron a Domingo Silveira, y Gregorio Mourullo, por estar inculpados en la causa como sospechosos de cooperación en el crimen. En sus declaraciones acusaron a Ángel Casas por organizar el asesinato, mientras que sería José Casas, su hijo, y María Luisa, la criada, los encargados de acabar con la vida del joven Naveira.

Todo este huracán de falsedades, dudas, conjeturas, pruebas y testimonios manipulados por las partes, fue condenado. Con todo, tras varios años en prisión, en 1868, liberado del garrote vil pero con cadena perpetua, las defensas, conformadas por Pablo Zamora, en representación de Ángel Casas, y por Eugenio Montero Ríos, defensor de la criada, María Luisa, decidió ampliar miras y buscar un indulto, o por lo menos, una reducción de la pena. Y es que la oscuridad entorno al crimen del Matadero, conseguiría en un futuro indultar al desgraciado de Casas, aunque, a pesar de todas las pruebas, las incógnitas empañan a un caso, donde todos, parecen esconder algo, y ninguno parece inocente.