La campaña navideña de Vista Alegre culmina con la visita de los Reyes Magos

Varias semanas llevan diferentes voluntarios envolviendo los regalos donados por vecinos de la ciudad en el local social de la asociación de Vista Alegre, el CSC Antón Fraguas. Todo con el objetivo de que ningún niño se quedase sin un paquete al que romper con ganas el papel de regalo. Esta mañana todos han recibido sus regalos gracias al trabajo de la comisión de fiestas. Más de una veintena de niños del barrio tienen hoy un nuevo compañero de juegos gracias a ellos. Ayer las familias también tuvieron la oportunidad de acercarse a los Reyes Magos durante el acto organizado en el centro sociocultural. Se realizó habilitando una puerta de entrada y otra de salida, y cada niño podía acceder al anterior de uno en uno, acompañados de sus padres.

Esta no es la única iniciativa que demuestra que el de Vista Alegre es un barrio solidario del que sentirse orgulloso, tal y como expresó el presidente de la asociación de vecinos, David Ríos. A la campaña de recogida de juguetes, hay que sumar la de alimentos puesta en marcha a finales de noviembre, la cual tuvo que ampliarse debido al éxito cosechado. Con la colaboración de la Federación Gallega de Bancos de Alimentos, cadenas de supermercados y donaciones anónimas. Una de ellas fue la de una vecina de rúa da Torreira, residente en Madrid, que envió un lote de productos navideños. Otra vecina, Fina, hizo posible que los alimentos que necesitan refrigeración pudiesen conversarse en perfecto estado en el congelador que donó. El reparto se realizó durante el Puente de la Constitución. Así, en un barrio que no está en la lista de los más pudientes de la ciudad, no falta ni comida ni un regalo que desenvolver.