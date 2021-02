“La Catedral ha de transmitir una espiritualidad de personas que pisan la tierra, y no empalagosa”

Natural de Carril, parroquia que lleva en lo más profundo del corazón, José Fernández Lago (1944), hasta ahora canónigo lectoral, ha sido elegido deán de la Catedral de Santiago, como adelantó ayer en exclusiva la edición digital de EL CORREO. En votación secreta, sus compañeros le han confiado la presidencia del órgano de gobierno de la seo metropolitana que custodia el sepulcro del Apóstol. Con motivo de esta noticia, recibe en su casa de San Paio de Antealtares (una auténtica biblioteca con miles de volúmenes) a este periódico, con el que colabora ininterrumpidamente desde hace 28 años, con una crónica dominical en la que desgrana los pasajes de la Biblia, su especialidad académica.

Es el decano de los capitulares, con 42 años al servicio de la Catedral, y ahora emprende una nueva misión con “mucha ilusión” y predisposición para acoger a todos aquellos peregrinos que lleguen a Compostela. Sucede a Segundo Pérez en el cargo y toma las riendas de la Basílica, además, en una ocasión muy especial, con motivo el Año Santo 2021, que se extenderá hasta finales del 22 por concesión del papa.

Estudió en Roma y Jerusalén, habla varios idiomas, entre ellos, inglés, francés, italiano, portugués y alemán; y es profesor emérito de Sagrada Escritura del Instituto Teológico Compostelano. Quienes le conocen destacan su carácter afable y trato cercano, así como su sonrisa, que siempre le adorna la cara.

En la capital de Galicia también es muy querido por la labor que realiza en el monasterio de San Paio de Antealtares, del que es capellán. Compatibilizará esta responsabilidad con la nueva tarea que le acaba de ser encomendada en el santuario jacobeo, donde, él lo sabe, le espera mucho trabajo. Pero ganas no le faltan.

¿Cómo se siente después de que le hayan elegido deán de la Catedral?

Muy agradecido por la confianza de mis compañeros, aunque también considero que había otros candidatos tan válidos o incluso más que yo; pero agradezco que mis compañeros confíen en mí.

Además, este es un año muy especial para el santuario jacobeo...

Sí, lo es. Aunque parece que este Año Santo tardará un poco en empezar de modo pleno. Teniendo en cuenta el número de peregrinos que llegaban estos últimos años, considerábamos que en el jubileo vendrían muchísimos más, atraídos por las indulgencias que se obtienen en el Año Santo. Pero debido al COVID, lamentablemente, no es así.

Para uno de Carril me imagino que será un orgullo ser recordado como deán de la Catedral...

Creo que seguirán queriendo mucho a Pepiño el del estanco, porque siempre me he llevado bien con ellos. Cuando canté misa o celebré mis bodas sacerdotales invité a todos. No hago distinciones en mi pueblo.

¿Cuándo cree que se empezará a recuperar la peregrinación?

No soy especialista para hacer una previsión. Pero hace poco he ido a una revisión al neumólogo y me aseguró que tendremos cinco meses terribles. Es una cuestión en la que entran los matemáticos, los sanitarios y otra mucha gente que sabe más que yo de eso. De momento, estaré al tanto de lo que me dicen en la Oficina del Peregrino. La semana pasada comentaba Segundo Pérez que no había llegado ni un solo peregrino durante varios días.

¿Qué mensaje enviaría a quienes desean peregrinar a Compostela?

Que si Dios tiene un corazón grande, nosotros tenemos que imitarle teniendo un corazón grande. Creo que el gallego tiene fama de acogedor y lo nuestro es acoger a la gente y tratar de esparcir nuestras virtudes, que en definitiva conducen a un mejor entendimiento de los matrimonios, una mejor comprensión de padres e hijos... Será mucho mejor para la sociedad.

¿Cómo cree que influye Dios en esto que está pasando en el mundo?

Como leo mucho la Sagrada Escritura, veo que ha habido situaciones en las que, cuando el pueblo se olvidaba de Dios y se dedicaba a dar culto a ídolos o a buscar el propio interés... Y los profetas decían: seréis víctimas de vosotros mismos. Esto es algo que quizás la gente no piensa demasiado, pero aquí en Occidente llevamos algún tiempo dejando a Dios de lado y llega un momento que lo retiramos de su sitio y nos ponemos nosotros: “El hombre lo puede todo”. Pero cuando llega una situación así, el hombre puede llegar a pensar, y con razón, que no lo puede todo.

¿Cree que será Dios quien ponga fin a la crisis sanitaria?

Creo que Dios conduce la historia y quizás quiere inculcar algunos conceptos y vivencias consecuentes con sus principios. El hombre, si lo aprovecha, resultará beneficioso para él; y si mira para otro lado, será víctima de sí mismo.

Volviendo a la Catedral, el Cabildo cuenta actualmente con solo diez miembros, sobre una decena menos que hace solo ocho años...

Dieciséis menos que cuando empecé yo...

Es uno de los más veteranos...

El más veterano. Soy canónigo desde hace 42 años.

¿Y cree conveniente reforzar el Cabildo para que no se pierda como institución de la ciudad?

Considero que el Cabildo es muy importante y que la importancia le viene de que haya personas que se dediquen en cuerpo y alma a la institución. Sobre todo, para acoger a los demás y para servir a los demás. Creo que eso es importantísimo. Lo que pasa es que hay algo en lo que la sociedad no repara: hemos tenido muchos sacerdotes en esta Diócesis, muchísimos. Pero ahora no es así. Algunos curas se encargan de ocho o más parroquias... y tampoco se pueden desproveer las parroquias. Pienso que esa es la razón que retrae al señor arzobispo de nombrar más canónigos, pero considero que algún canónigo más sí nombrará.

Porque la atención de la Catedral también es importante...

Sí, claro, sin duda.

¿Pasó página la seo sobre el episodio del Códice Calixtino?

Lo del códice ocurrió en unos momentos en los que se prestaba menos atención a las medidas de seguridad. Hoy en día es diferente y creo que el patrimonio de la Catedral está correctamente custodiado.

Es uno de los expertos que han traducido la Biblia al gallego...

Es verdad. Andrés Torres Queiruga y yo nos hemos encargado de esta tarea. Precisamente, ahora estoy revisando la traducción de los 73 libros de la Biblia al gallego para publicar su cuarta edición. Además de todos los leccionarios en gallego.

¿Cómo va compatibilizar este trabajo con su responsabilidad como deán y capellán de San Paio?

Aquí en San Paio trato de preparar bien la homilía para que la exposición sea cercana al destinatario. La pedagogía es muy importante. Aquí celebro la eucaristía para las monjas de clausura y también estoy disponible cuando me llaman para asistir a una enferma o cuando tristemente fallece alguna. Después, siempre digo que estoy encantado cuando tengo que celebrar la eucaristía en la Catedral y puedo dirigirme a algún grupo grande de peregrinos. Cuando hablan otras lenguas también trato de decir algo en sus idiomas para conseguir que la Palabra de Dios les resulte cercana.

Es de los pocos que emplean varios idiomas en sus misas...

Es verdaderamente importante. Y una cosa que siempre me ha preocupado... intento no decir lo mismo en las diferentes lenguas, porque hay gente que sabe varias y eso les puede resultar un poco tedioso.

¿Qué reto se marca para esta nueva etapa en la basílica?

Ahora que está tan elegante, considero que la Catedral debe transmitir una espiritualidad normal, no empalagosa. Una espiritualidad de personas que pisan la tierra y que quieren tener criterios dignos para desenvolverse en la vida, tanto en familia como en el trabajo o en la sociedad en general. Creo que lo que tengo que transmitir es un poco eso.

¿Cree que vendrá el papa?

Bueno, pienso que depende un poco del momento, porque siempre aparecen necesidades a las que la Iglesia tiene que dar una palabra. Francisco busca habitualmente países que cojean, en el sentido de que los cristianos tienen mayores dificultades que las que puede haber en España.

Como lle gustaría a Xosé Fernández Lago ser lembrado no futuro?

Como unha persoa boa, que non tivo interese en buscar cousas para si, senón en facelas para todos.