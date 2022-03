La colaboración ciudadana pone nombre al fallecido en el campus

En Elegía a Ramón Sijé, Miguel Hernández lloraba la ausencia de su querido amigo, al que le dedicaba unos hermosos versos en los que intentaba exteriorizar su dolor. Pero no todos los muertos tienen el honor de ser llorados por sus seres queridos. Ese podría haber sido el caso de F.J.L, un hombre de 68 años que perdió la vida el pasado viernes mientras hacía deporte en el Campus Vida de Santiago. El hombre, que vivía solo en la calle Santo Domingo de la Calzada (Ensanche), había salido de casa sin ningún tipo de documentación y todas las investigaciones que se realizaron a nivel policial y judicial con el objetivo de identificar el cadáver dieron un resultado infructuoso. Se trataba de un muerto sin nombre.

Finalmente, el Juzgado decidió emitir un comunicado pidiendo a la ciudadanía de Santiago colaboración para identificar el cadáver, iniciativa que pronto dio resultados positivos. De esta forma, un vecino ofreció datos suficientes para poner nombre al fallecido y contactar con sus familiares. Será un hermano el que se haga cargo de los restos mortales.

¿qué hacer ante un caso así? Cuando un cadáver no es reclamado por nadie empieza un periplo que puede durar meses. La primera parada suele ser el Instituto de Medicina Legal o el Instituto Anatómico Forense, en el que el cuerpo pasará 15 días en uno de los congeladores hasta que el juez de guardia determine qué hacer con él.

Durante su estancia, el cadáver será sometido a una autopsia en la que además se recogen muestras genéticas con las que, normalmente, es posible identificar definitivamente al individuo y avisar a sus familiares. Igualmente, este procedimiento sirve para fijar la causa del fallecimiento y la hora exactas.

En la mayoría de los casos, la no identificación de un cadáver se debe a tres motivos: el cuerpo ha sido desfigurado o se encuentra en un avanzado estado de deterioro; la persona carecía de documentos o las pruebas genéticas no son concluyentes.

Muchas veces, aunque el fallecido sea reconocido, la familia no reclama el cuerpo, ya sea porque no tienen buena relación con el muerto, porque non pueden afrontar económicamente el entierro o porque no pueden hacerse cargo desde países extranjeros. Cuando los familiares no quieren o no pueden ocuparse del cadáver, es el Concello el que se responsabiliza de él, organizando un entierro modesto, poniendo al corriente del caso a la Interpol e introduciendo sus datos en las bases de datos nacionales de desaparecidos.

entierro social. Normalmente, cuando se da sepultura a un cuerpo se hace un velatorio de varios días y una liturgia en memoria del muerto. Por el contrario, cuando se trata de cuerpos que no han sido reclamados por la familia, los procesos son reducidos al mínimo. Las autoridades se limitan a ordenar un entierro social en el que se crema el cuerpo o se entierra con un identificativo mediante el cual se localice con facilidad en el futuro. En cuanto al perfil de estos fallecidos, no se dispone de una tipología determinada, aunque en la mayoría de los casos se trata de personas sin hogar, migrantes y ciudadanos de la tercera edad.

Así, vemos que la nacionalidad es un factor importante en estos casos. Aunque no existen estadísticas oficiales que incluyan este dato, la mayoría de morgues registran un número considerable de fallecidos migrantes cuyas familias desconocen su situación o no pueden hacerse cargo de ellos desde su país natal.