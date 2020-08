La concejala Noa Díaz se despide del pazo de Raxoi

PARLAMENTO. La concejala socialista Noa Díaz da el salto a la política gallega tras un año de gobierno en Raxoi. Ayer presentaba su renuncia, que se hará efectiva en el pleno de septiembre. Reconoce que “non eran os meus plans iniciais” y que “queda todo pendente” porque “o proxecto era a catro anos en nun ano non se pode facer demasiado”, afirmó Díaz en Onda Cero. Se va al Parlamento de Galicia, subrayó, “con ánimo e con moita ilusión”. “Traballarei para conseguir que este país se sitúe no lugar que se merecer e controlar o labor do goberno”, añadió. redac.