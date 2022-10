La constructora de la Finca do Espiño amenaza con plantar por impagos de Raxoi

El Concello de Santiago dispone en estos momentos de 80 millones de euros en el banco, puesto que a los 51 que ya había en los últimos días se sumaron 30 más del cobro de los recibos del IBI; sin embargo, la administración que preside Xosé Sánchez Bugallo sigue teniendo problemas para satisfacer el pago de facturas a proveedores. Estamos hablando, en su mayoría, de pequeñas o medianas empresas, e incluso autónomos, que están atravesando por serios problemas de solvencia debido a los impagos del Concello de Santiago. Una de las afectadas que acaba de dar un ultimátum al pazo de Raxoi, según ha podido saber este periódico, es la empresa constructora adjucataria de la reforma del Palacete de la Finca do Espiño.

Los trabajos se adjudicaron a la empresa Bauen en el verano de 2021 por un importe de 1,4 millones de euros repartidos en dos anualidades; 594.134 en el primer ejercicio, y 831.788 en 2022. El plazo de ejecución se estableció en doce meses; y entre las mejoras introducidas en el contrato por la empresa figuraba la creación y el mantenimiento de una web, en la que se recogerían datos del proyecto, avance de las obras y el estado final.

Como se puede comprobar, los plazos de ejecución no se han cumplido, pero no solo por los retrasos que pudieran producirse en la obra, sino porque el Concello le debe a la adjudicataria hasta seis certificaciones de cobro, tal y como confirmaron a este diario fuentes de total solvencia, por lo que hace “prácticamente” inviable la continuidad de la obra, dado que la empresa se está viendo con serios problemas de liquidez para hacer frente a sus pagos corrientes. Esta situación también se ha visto agravada por el encarecimiento de materiales, que ha afectado tanto a la constructora y que revierten por tanto en el Ayuntamiento, motivo por el que Raxoi también ha tenido problemas con proveedores en otras actuaciones, como la humanización de la rúa do Hórreo.

Pero las demoras del Concello a la hora de pagar facturas pendientes a proveedores no es una novedad. Se trata de una cuestión que la oposición lleva meses denunciando.

El grupo municipal del Partido Popular denunció hace apenas unos días la “cara oculta” del gobierno local, derivada del estudio de la cuenta general del Concello correspondiente al año 2021. El viceportavoz popular, Ramón Quiroga, señaló que es necesario que el vecindario sea consciente de cómo el gobierno de Bugallo gestiona realmente los ingresos derivados de los impuestos que pagan los vecinos y que el Ejecutivo se niega a bajar de forma sistemática, a pesar de que el grupo popular lo pide de manera sistemática.

“Entre las facturas que llevan entre uno y casi dos años sin abonar encontramos colonias, gasóleo, gel de ducha o bodymilk, entre otras”, señaló. Ramón Quiroga reitera que “las únicas mejoras que se han visto en la ciudad son la cuenta del trabajo de la Administración autonómica y son positivas para la ciudad, pero si miramos la política de Gobierno local, del balance del año 2021, llama poderosamente la atención un primer dato, que es que el año finalizó con 51 millones de euros en los bancos, mientras, como insistimos, se niega a bajar los impuestos”. Con estas cifras, añadió, “sabemos que solo hay un alcalde en las ciudades de Galicia que paga peor que Bugallo y ese no es otro que el alcalde de Ourense, Pérez Jácome”.

Este dato es, manifestó el popular, “un claro ejemplo de la nefasta política del gobierno Bugallo, puesto que lo primero que miraría un ciudadano al finalizar un año es cómo están sus cuentas corrientes, vacías o llenas, para así ver cómo programa su vida diaria, pero el Ejecutivo socialista lo que muestra es que los ingresos que obtiene de los impuestos del vecindario finalizan en los bancos, que son los grandes beneficiarios de esta legislatura; y, consecuentemente, no se transforman en mejoras de servicios para la ciudadanía”.

Quiroga Limia subrayó que lo más relevante y preocupante de la gestión insolvente de Bugallo es que, teniendo 51 millones (ahora ya ochenta) en los bancos, al mismo tiempo debe 10 millones a los autónomos, profesionales y pymes.