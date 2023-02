La defensa de Cepeda asegura que en el juicio quedó “acreditado” que cerraba las puertas con la llave por costumbre

La defensa de Santiago Cepeda asegura que durante el juicio por el asesinato de su sobrino, el pequeño Marcos, de tres años, quedó “suficientemente acreditado” que el acusado “cerraba con llave todas las puertas por costumbre”. Que lo hubiese hecho cuando cometió el crimen fue uno de los argumentos en los que se basó la acusación particular y la fiscalía para justificar que aquel 21 de septiembre de 2020 acabó con la vida del menor de manera premeditada, por lo que se le acusaba de asesinato con la petición de la pena de prisión permanente revisable.

Evaristo Nogueira, abogado de Cepeda, señaló ayer en conversación con este periódico que este argumento “se desmontó” en las sesiones del juicio, “después de que varios testigos hubieran confirmado que Santiago cerraba las puertas con llave por dentro por costumbre”, lo que también habría hecho en el momento en que entró en la planta de la vivienda y en la habitación donde estaba el niño cuando acabó con su vida asfixiándolo con sus propias manos.

Insiste el abogado en que, “con todo el respeto al veredicto del jurado”, que declaró al acusado culpable de un delito de asesinato, presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que también fundamentará con las declaraciones de profesionales médicos del servicio público de salud, tanto neurólogos como psiquiatras, que explicaron que un ataque epiléptico puede llevar a un estado crepúsculo en el que no se es consciente de lo que se hace.

El reconocido letrado compostelano incide en que el problema de salud de su cliente no es psíquico, sino neurológico, puesto que hace años fue necesario extirparle una parte de la masa cerebral. “No todos los peritos ni testigos que participaron en el juicio negaron la existencia de esa posibilidad”, indica Nogueira, frente al posicionamiento de la acusación particular, que promovió la Fundación Amigos de Galicia, y el Ministerio Fiscal, que en todo momento sostuvieron que los informes periciales sostienen que Cepeda no sufrió ningún tipo de brote que le provocase perder la consciencia de lo que estaba haciendo.

Para el abogado es un “despropósito” que su defendido siga cumpliendo pena en un centro penitenciario habitual, “dada la severa enfermedad neurológica que padece”, por lo que en el recurso también se referirá a esta cuestión, solicitando su ingreso en un centro donde pueda recibir la atención sanitaria necesaria.

Todo esto después de que el jurado popular haya declarado culpable de asesinato a Santiago Cepeda por la muerte del hijo menor de su hermana.

A la espera de que la magistrada Ana Belén Sánchez González dicte sentencia, cabe recordar que los miembros del jurado popular acordaron, tras haber estado reunidos durante nueve días y después de una vista que se alargó durante otras nueve sesiones y que se celebró a puerta cerrada para proteger la intimidad de la familia de la víctima, que el acusado es culpable de un delito de asesinato.

Por unanimidad, la de las cinco mujeres y cuatro hombres componentes del jurado, se consideró probado que el hombre, tío del niño, mató a su sobrino sin que el menor tuviese “posibilidad de reacción” dada su corta edad. Además, se considera que el acusado no tenía mermadas sus capacidades, frente a la posición que mantiene la defensa; y que las afecciones previas en absoluto tuvieron que ver en el fatal suceso. La encargada de dar lectura al veredicto señaló que el tribunal considera que el acusado causó la muerte del pequeño “intencionadamente” y siendo consciente de sus actos, y no porque hubiese sufrido un colapso neurológico abrupto como consecuencia de un tumor que había padecido de niño, como sostenía la defensa.

El jurado, en el objeto de veredicto, considera corroborado que una tarde de septiembre de 2020, cuando el acusado se encontraba jugando con su sobrino en la vivienda familiar, lo acompañó hasta el baño y, tras cerrar con llave la puerta principal de acceso a esa planta y con pestillo la del baño, acabó con su vida mediante asfixia al taparle nariz y la boca. Consideran que el hombre ejerció “presión con fuerza” y que el menor no tuvo posibilidad de reaccionar al ataque.

Tras la lectura del veredicto, tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por la Fundación Amigos de Galicia, reiteró la petición de prisión permanente revisable, mientras que la defensa insiste en una solicitud de pena alternativa debido al estado de salud de Santiago Cepeda.