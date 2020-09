La Deputación también se vuelca con el potente polo ‘biotech’ de A Sionlla

Santiago. Otra de las líneas de trabajo que los empresarios del Tambre expusieron al presidente de la Deputación está enfocada en crear “unha Área de Servizos Tambre nunha parcela de case 8.000 metros cadrados, contigua ao centro empresarial”. Este espacio, destacaron, podrá ofrecer a los trabajadores del polígono guardería, servicios médicos, zona comercial, u otras posibilidades como un hotel, un edificio para oficinas o de formación y coworking. Para la guardería, prevista con cinco módulos para unos 70 niños, explicaron a Valentín González Formoso que necesitan una financiación de hasta 800.000 euros, por lo que solicitaron la colaboración de su administración.

Además, otra tarea pendiente de la asociación es alcanzar la movilidad sostenible en el área empresarial con conexiones peatonales. González Formoso escuchó este proyecto basado en la construcción “dunha senda a través da zona verde do antigo vertedoiro, cun espazo acondicionado para o recreo dos traballadores e persoais que a diario transitan polo polígono”, explicaron los empresarios del polígono del Tambre.

Y una nueva cuestión que también destacaron de interés es la relativa a la formación. Indicaron al presidente de la Deputación que la aparición del covid-19 provocó un cambio de paradigma en la formación, con nuevos protocolos en el modelo presencial y refuerzo en la teleformación, lo que causó que la entidad tuviera que invertir en equipamientos para los que necesitan de apoyo público. “A labor da asociación nestes meses foi inxente, e as veces, pouco valorada, facilitan de información a empresas e traballadores, formando nos novos protocolos de seguridade e mesmo organizando o subministro de máscaras, un esforzo que non se viu traducido no acceso a axudas das distintas administracións públicas”, destacaron los directivos de la Asociación Área Empresarial do Tambre.