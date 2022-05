La despoblación del casco histórico de Santiago (II)

Es de una evidencia aplastante que, a un enfermo con una agonía tan larga, con deterioro constante, se le debe aplicar una medicación adecuada, con tratamientos de choque a través de técnicas avanzadas, copiando lo realizado en otros casos similares, y si es posible mejorándolo, en otros lugares del mundo. En la actualidad, tenemos acceso a toda la información al instante, tanto sobre las actuaciones realizadas como sobre las ayudas para poder realizarlas. Al respecto, resultaría muy clarificador el debate que promovió el anuncio de Raxoi sobre la nueva estrategia de actuación a través del Registro de Solares, con el objetivo de recuperar el tejido residencial del casco histórico. Brais Fdez lo plasma, de forma bastante completa, en su artículo de EL CORREO GALLEGO, del 21 de enero del 2022. En él, me parecen muy importantes las ideas manifestadas por D. Roberto Almuiña, presidente de la Asociación Vecinal Fonseca:

- La inscripción de las propiedades en el Registro de Solares y su posterior venta forzosa implica un proceso latoso y complicado que, remarca, no responde a los problemas de la Almendra. “Os problemas que temos aquí son de outro estilo. Por exemplo, non é normal que do presuposto de máis de nove millóns que ten o Consorcio, a partida destinada ao programa Terémanter en 2021 fóse de 410.000 euros. É unha achega ridícula”.

- Como representante del colectivo de residentes, cada vez más diezmado por las bajas, no puede entender como existen tantas diferencias en la inversión para edificios entre ciudades gallegas. Por ello, considera que la actuación de la administración del Concello en los últimos años es “manifestamente mellorable”. En este sentido, critica que Santiago no se adhiriese al programa Rexurbe, del Instituto Galego de Vivenda e Solo, que en 2021 destinó 1,78 millones de euros para la compra de inmuebles en A Coruña. “No programa as vivendas pasan a formar parte do parque público da cidade e adxudícanse en réximen de alugueiro, a través do rexistro único de demandantes. Iso si que trae habitantes ao casco histórico e son cartos que non viñeron para Santiago”.

- Asimismo, en la comparación con Vigo, las desigualdades, apunta, también son sangrantes. “En Vigo contan co Consorcio do Casco Vello dende 2005, un ente que leva invertido dende aquela 35 millóns de euros. Pero non só iso, senón que para o período 2022-2025 o investimento previsto é de 14,5 millóns de euros, o que permitirá a recuperación de vinte e cinco edificios e a creación de corenta e cinco vivendas”. De este modo, advierte, “aí están as diferenzas que se dedican a este tipo de cuestións” y recuerda “as culpas pódense repartir entre todos”, porque, a su modo de entender, “non hai que agardar a que o casco histórico de Santiago se deteriore máis, porque xa temos un montón de casas abandonadas”.

- Censura los criterios seguidos para los beneficios fiscales, en contraposición con la ausencia de una acción política decidida a favor de los vecinos y para potenciar la ciudad.