La despoblación del casco histórico de Santiago (III)

Las inversiones en edificios para conseguir viviendas y locales comerciales, aprovechando las ayudas existentes (locales, autonómicas, estatales y europeas), podrían complementarse con la construcción en algunos solares estratégicamente ubicados. Veamos algún ejemplo que se nos ocurre a bote pronto. El primer solar sería el terreno adosado a la biblioteca pública Anxel Casal (esquina de Costa Nova de Arriba con Xoán XXIII). ¿Qué ocurrió con un proyecto, que existió, de construcción de apartamentos para jóvenes, en régimen de alquiler? Creemos que era responsabilidad de la Xunta, pero no estamos seguros. Para hablar del segundo solar, cabría preguntarse: ¿No hay nadie en la Comisión de Mantenimiento que sea capaz de meterle mano al estado de abandono en el que se encuentran las huertas de San Clemente? El Plan Especial vigente, en particular su artículo 163, podría facilitar un camino para llegar a varias alternativas entre las se incluyese la construcción de algunas viviendas. Más céntrico, imposible. Pero al ser compleja la urbanización de esa zona, aparecerán: las rigideces del Plan Especial, los cambios de uso, etc.... Ya estamos acostumbrados y nos tememos la falta de interés.

Y llegados a este punto, ¿a qué viene esta movida, con lo cómoda que era la inercia de tantos años? En el casco histórico vivían y viven sobre todo personas mayores, “cuatro” viejos dóciles con una gran capacidad de aguante, ante la falta de servicios y de atención por parte de los gobernantes. Es evidente que, si fuésemos “diez mil votos” tendríamos todo lo necesario para tener una vida digna, similar al resto de la ciudad. Pasamos por tener que darle una propina al butanero por ayudarnos a mover la bombona de butano (estamos en el siglo XXI y el gas natural está cerca de nuestras viviendas. ¡Gracias por su amabilidad Sr. butanero!); pasamos frío por no poder pagar los precios de la energía para tener encendida algún tipo de calefacción; hemos sufrido una tristeza infinita al contemplar como gracias a una pandemia muchos de nosotros hemos podido dormir y descansar sin que la contaminación acústica de la movida nocturna, irracional en varias zonas, nos lo haya impedido. La lista de agravios sería muy larga y el abandono es enorme.

Pero lo que no tiene un pase, y decimos ya está bien, es que nuestras autoridades nos quieran convencer de que la inteligencia de nuestra ciudad dependa de la instalación masiva de cámaras, para vigilar nuestros movimientos y los de nuestros visitantes, justificándolo con el control de los flujos de visitantes, del tráfico y de la seguridad en las calles (proyecto Smartiago: Santiago ciudad inteligente). Miren ustedes, ¡viejos sí, pero no tontos! Además de dudar de su legalidad, ya que puede afectar a nuestra intimidad, y de que sea un proyecto subvencionado, se van a gastar nuestro dinero. Para este tema, que no es prioritario, sí hay dinero y no lo hay para resolver los problemas urgentes y participar en proyectos, como los citados anteriormente, que ayudarían a la repoblación del casco histórico. ¡Lagarto, lagarto! Además, para el despliegue de las cámaras se están saltando la LEY, colocando todos los cables necesarios entre la maraña de cables ya existentes en las fachadas, cosa que no permite el Plan Especial vigente. Ni han pedido permiso a los propietarios de los edificios para colocarlos por sus fachadas. Vamos, ni educación, ni un mínimo de respeto.

Sin estar cerrados a la modernidad y a los avances tecnológicos que ayuden a mejorar el bienestar de nuestra sociedad, nosotros consideramos que Santiago demostraría ser una ciudad inteligente si, con sus gobernantes a la cabeza, realizase una revisión a fondo del Plan Especial que, además de permitir resolver los problemas citados a lo largo de los artículos publicados al respecto, tuviese la capacidad para condicionar la evolución del ecosistema urbano evitando su deterioro y su desnaturalización. Hacer a la almendra atractiva como lugar de residencia, incentivar comercio y actividades económicas no turísticas. Es decir, crear las condiciones ambientales necesarias para que pueda producirse la repoblación (Ver: El buen ambiente de la ciudad histórica, de la asociación vecinal Compostela Vella; EL CORREO GALLEGO, 12/01/2019).

Los políticos y técnicos que mueven los hilos de esta ciudad, ¿no tienen algo que decir?

¿Cuántos años más necesitan para tener una iniciativa y tomar alguna medida que paralice la sangría demográfica del casco histórico de Santiago?