La Dirección de As Cancelas asegura que no hay brote infeccioso en el centro comercial, sólo 3 positivos aislados

SANTIAGO. A raíz de una serie de informaciones aparecidas en las redes sociales sobre As Cancelas que hablaban de brotes de coronavirus y establecimientos cerrados, la Dirección del centro comercial ha emitido un comunicado que aclara que todas las tiendas permanecen abiertas y funcionando con normalidad, y manifiesta que “el centro comercial y todos sus establecimientos siguen los protocolos y medidas de seguridad exigidas por el Ministerio de Sanidad y las autoridades competentes, que no se ha producido un brote infeccioso en el centro comercial y que se han identificado tres casos de positivos aislados que corresponden a personas asintomáticas, sin relación entre sí y que se han detectado gracias a los rastreos externos puestos en marcha por las autoridades sanitarias”.

La Dirección del centro comercial As Cancelas puntualiza que “las personas afectadas dejaron de acudir a sus puestos de trabajo desde el mismo momento en que dieron positivo en las pruebas de detección y las empresas a las que pertenecen tomaron de inmediato las medidas adecuadas de rastreo de contactos próximos y desinfección de locales”. La colaboración entre los empleadores de los afectados, la gerencia de As Cancelas y las autoridades sanitarias “ha sido constante y fluida en todo momento”. Además, añade la Dirección, “se mantienen los protocolos de limpieza y desinfección y ventilación permanente, el uso de equipos de protección individual (mamparas, mascarillas, etc.) y de geles hidroalcohólicos, así como las medidas de distancia social puestas en marcha en el centro y que garantizan la seguridad para empleados, proveedores y clientes”.