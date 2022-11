La disputada Magistralía

Para que después digan que el pueblo no se interesa por cosas de Iglesia. Fue en 1907. El cargo de canónigo magistral estaba vacante en la catedral compostelana al haber sido promovido al episcopado su dueño anterior, Severo Araújo, unos meses antes. Se accedía entonces a una canonjía, por lo general, a través de unas oposiciones. Estas habías sido convocadas en octubre de 1906, cuyo plazo de presentación remataba a principios de enero, con intención de empezar los ejercicios después de Reyes [El Eco de Santiago (29-10-1906)]. Se habían recibido dos solicitudes: las de los magistrales de Astorga y de Zamora. Pero un tercero (el magistral de Jaén) también había mostrado interés, aunque se encontraba enfermo a principios de ese año, por lo que solicitó un aplazamiento. Se amplió, por ello, el plazo hasta el 2 de abril.

Llegada la primavera, el cuarto mes del año fue testigo de la justa lid en que debían medir sus fuerzas nuestros eclesiásticos mosqueteros. A las diez de la mañana del 8 de abril comenzaron los exámenes en la catedralicia nave de la Soledad [El Eco de Santiago (06-04-1907)]. Consistían las pruebas, en primer lugar, en la defensa de una tesis teológica durante una hora y posterior debate (con objeciones presentadas por los dos restantes opositores), realizado todo ello en lengua latina, para comprobar la hondura de saberes y erudición del candidato. Días alternos fueron asignados a cada uno de los aspirantes para este ejercicio: 8, 10 y 12 de abril, respectivamente. En segundo lugar, era necesario presentar un ejercicio de oratoria sagrada: predicar una homilía. Días 14, 15 y 16 de abril. Todas esas jornadas tenían como espectadores no solo a los miembros del tribunal (el Cabildo y el Arzobispo), sino a profesores y alumnos del Seminario y “mucho público” [El Eco de Santiago (12-04-1907)].

Aunque no se hacían encuestas en aquella época, el ganador estaba muy claro para los asistentes: el magistral de Jaén, “por unanimidad”. El rector de la Universidad Pontificia, muchos catedráticos, muchos sacerdotes y personas de conocida ilustración habían acudido a felicitarle tras su pieza oratoria. Pero ni las encuestas ni las opiniones del vulgo tienen voto vinculante en estas contiendas. Tras difundirse sospechas de que otro iba a ser el laureado, “el pueblo con los estudiantes a la cabeza acudieron a la catedral, y al cruzar el Cabildo desde el altar a la sala capitular atravesando los claustros, [...] gritaron: ‘¡El de Jaén, la merece el de Jaén!’” [El Eco de Santiago (17-04-1907)]. Se temía un tumulto y hubo que llamar a la guardia municipal. De hecho, se organizó una imponente manifestación de menestrales, comerciantes, estudiantes delante de la casa del Magistral, delante del Palacio Arzobispal, delante del Seminario, delante de la Fonda Suiza donde se hospedaba su candidato favorito. Desde las ventanas del Seminario “cientos de corazones juveniles” respondían al entusiasmo de los manifestantes: “¡Viva el magistral de Jaén!”; y al día siguiente se declararon en huelga en algunas cátedras y en todo el edificio se hacían protestas en favor de aquel. Conocido el resultado de las oposiciones, al hacerse público que el magistral de Zamora era el elegido, muchos seminaristas internos escribieron una carta protestando por la “inicua” votación y se lamentaron por el “atropello” que había sucedido. Los ánimos se fueron agriando hasta el punto de que varias parejas de la Guardia Civil tuvieron que circular por los claustros de San Martín Pinario [El Eco de Santiago (20-04-1907)]. Cincuenta estudiantes de teología fueron llamados al despacho del rector y amenazados con duros castigos si no se retractaban. Por decoro, no lo hicieron, sino que acudieron al Cardenal Arzobispo Martín de Herrera y acordaron con él mantener el fondo de sus declaraciones, pero retirar aquellos conceptos que hubiesen molestado o parecido ofensivos [El Eco de Santiago (23-04-1907)], sin que hubiese lugar a represalias por parte de la superioridad. Se rumoreó que el rector había presentando su dimisión, pero el caso es que continuó en su puesto.

Al final se intentó un acuerdo político. El zamorano Cándido García González obtuvo la plaza, pero, ya que había una vacante, porque Ángel Amor Ruibal iba a acceder a la dignidad de Lectoral, le propusieron al magistral de Jaén una “canonjía de gracia”, libremente concedida por el Prelado. Sin embargo, el agraciado, Leopoldo Eijo Garay (vigués de nacimiento y más tarde obispo de Madrid), declinó el ofrecimiento, para volver a presentarse el año siguiente y ganar –esta vez sí– una canonjía distinta en unas nuevas oposiciones [Galicia Nueva (26-01-1908)].