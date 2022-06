“La docencia debe potenciarse por encima de la investigación”

Volviendo al tema de la asistencia a clase en la USC: mientras la entidad asegura que es alta y se ha visto reforzada recientemente con la implementación de herramientas online, los representantes de los alumnos en el Claustro Universitario insisten en una decadencia evidente en muchos grados y materias. Sin embargo, hay una facultad cuya gestión ha sido aprobada por todos los estudiantes sin excepción.

Se trata de Psicología, cuya decana, María José Sampedro Vizcaya, asegura en declaraciones a EL CORREO GALLEGO que “lo cierto es que se percibe un ambiente muy bueno en la facultad”. Señala que la asistencia, “aunque varía a medida que evoluciona el calendario académico, en las interactivas es siempre del 100% y en las teóricas, aunque al final del cuatrimestre a veces baja, es razonablemente alta”.

Si bien estas declaraciones no distan demasiado de las de otros decanos de la Universidad, los números de los que habla sí distinguen notablemente a este centro. Respecto a las actividades extra, como charlas o jornadas didácticas, en otros centros se afirmaba que el número de alumnos presentes apenas rozaba la veintena, y en ocasiones, incluso ninguno acudía. María José, sin embargo, cuenta que “en la últimas charlas impartidas se contó con ochenta estudiantes”.

INCLUSión. También destaca la participación en los órganos de representación del alumnado. “En los últimos años, apenas había dos representantes de facultad. Este año, daremos la bienvenida a 16”, afirma la decana, que tiene claros los motivos: “Nos esformazos en motivarlos, personal docente y administrativo hicimos un gran trabajo y conseguimos nuestros frutos. El centro ganó dinamismo”. Incluso añade un par de muestras de la gran relación con los jóvenes: “Tenemos un profesor por curso que hace de coordinador, reuniéndose periódicamente con los delegados y transmitiendo sus peticiones y dudas a todo el personal. Trabajamos mucho la opinión de los alumnos porque nos importa, y creo que lo perciben. Incluso me tienen en el grupo de WhatsApp de los delegados”.

IMPLICACIÓN. Pese a que la facultad es, con diferencia, la mejor valorada por sus clases, María José Sampedro evita comparar su centro con otros casos, “porque no conozco cómo trabajan”. Señala que los métodos en Psicología, por lo general, son los siguientes: para empezar son “muy rigurosos” con “el cumplimiento del calendario (programas, cronogramas, horarios...) que establecemos a principio de curso”. También destaca el esfuerzo de todos los profesores, áreas y departamentos por hacer las clases variadas. “No nos limitamos a hacer siempre lo mismo, las clases no pueden ser monótonas, buscamos cierta variedad”. También en las clases telemáticas, sobre las que puntualiza que “a veces acababa la clase y me quedaba para ver si alguno estaba conectado pero ausente, y a veces pillaba hasta cuatro o cinco que querían engañarme. Aún así, parecen pocos para los 80 que se conectaban habitualmente”.

el consejo. María José Sampedro señala que si tuviese que hacer alguna recomendación para conseguir una buena asistencia generalizada en la Universidad, sería “potenciar la docencia”. Resalta esto dado que “se pone demasiado el foco en la investigación, premiando esta y los sexenios muy por encima de la labor como profesores”, como mencionaron en distintas ocasiones los representantes de los alumnos.

La decana concluye con la siguiente reflexión : “Es nuestro deber hacer todo lo posible por dar salida a grandes profesionales. Esta debe ser nuestra mayor prioridad desde los centros educativos”.