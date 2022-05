La emoción por el ‘chanelazo’ se dejó sentir en Compostela

Son las 20:30 horas y se ve una larga cola para entrar al parking de As Cancelas. En cuestión de minutos dará comienzo el festival de Eurovisión y los más fanáticos de Santiago han decidido vivirlo de una forma especial.

A punto de dar las nueve de la noche, la cola de venta de entradas en Cinesa es tan larga que sobresale del local, por lo que se decide que el show se emitirá en dos salas. La primera, que protagoniza este reportaje, se llenó rápidamente y quedó plagada de banderas y camisetas en apoyo a la actuación de España, protagonizada por Chanel Terrero.

Comienzan así las actuaciones, inauguradas por la República Checa, y el público acompaña cada una con aplausos. A medida que se suceden, pueden percibirse los favoritos de los asistentes, a las que ovacionan con mayor intensidad. Primero Rumanía, con la canción Llámame de WRS; Noruega con la extravagante Give that wolf a banana, del dúo Subwoolfer; o Italia, anfitriona del festival, que llevó a Blanco y Mahmood (a este por segunda vez) para protagonizar Brividi. Estos últimos se llevaron la mayor ovación tras nueve actuaciones, pero los asistentes se habían reservado lo mejor para la décima. Llegaba el turno de España, y en cuanto se anunció el nombre de Chanel la sala de cine retumbó estrepitosamente, reflejando la confianza de los asistentes en la cantante y en el deseado chanelazo.

Cada vez que llega el estribillo de SloMo, se escucha una breve aclamación (nadie quiere solapar la canción) y en las últimas filas los más jóvenes se animan a levantarse y bailar. Finalizada la actuación, cuya puesta en escena sin duda fue la mejor, el público lanza una ovación conjunta como no se había visto antes, y un asistente le suelta a su acompañante: “ya puede estar bien imsonorizada esta sala...”. No era para menos, pues con total seguridad se superaron los decibelios permitidos en muchos sitios, aunque no sería la única vez.

Tras España, continuaron los actuaciones de los quince países restantes, descubriéndose de nuevo algunos favoritos. Ucrania (Kalush Orchestra tocó Stefanía), que resultó ganadora finalmente, recibió un sobrio y prolongado aplauso, que denotaba como los “eurofans” se solidarizaron con la situación que vive el país, en guerra con una Rusia que no participó en el certamen.

Suecia, Moldavia y Serbia recibieron los vítores más llamativos tras la actuación de Ucrania. La sueca Corbelia Jakobs partía como una de las favoritas y finalizó en cuarto lugar con Hold me closer, los moldavos Zdobşi Zdub & Advahov Brothers animaron el ambiente con Trenuletul y Konstratka recibió mucho apoyo en su crítica al sistema sanitario de Serbia, plasmada en In corpore sano. En contraste, el alemán Malik Harris no pareció tener mucho éxito entre los compostelanos con Rockstar, viendo que muchos aprovecharon su actuación para ir a buscar palomitas.

VOTACIONES. Llegado el momento más esperado de la noche, la tensión podía palparse en el ambiente.En los últimos años, las votaciones siempre se habrían afrontado con mucha calma, dadas las bajas expectativas. Sin embargo, todos nos dimos cuenta rápidamente de que esta vez podría ser distinto. Primero los Países Bajos nos premiaron con 5 puntos, levantando a un público que, acostumbrado a los desastres de la última decada, se mostró sorprendido. Y a continuación, San Marino desató por segunda vez la locura de los “eurofans” gallegos al protagonizar el primer and the twelve points goes to...¡Spain!.

Macedonia del Norte, Malta, Portugal, Armenia, Irlanda, Suecia y Australia, en este orden, también otorgaron sus 12 puntos del jurado a Chanel, provocando nuevos estallidos de alegría en las instalaciones de Cinesa en As Cancelas, cada cual más exagerado que el anterior. Y es que durante el proceso se percibieron constantemente los nervios y el entusiasmo de los asistentes. Cuando llegaba el turno de países vecinos o con estrechas relaciones con España, como Francia, Portugal o Rumanía, se entonaba en la sala un cántico que repetía “doooce, doooce, doooce...”. Si bien en algún casó se transformó, tras recibir los puntos, en una sonora ovación, la decepción también fue apreciable cuando Rumanía no dio ningún punto a Chanel y se escucharon numerosos pitidos por el descontento. También se pudieron escuchar algunos “oooh”, que expresaban lamento cuando Reino Unido, que se había asentado como el principal competidor de España por el primer puesto, recibía 12 puntos de algún país.

Tras conocer las puntuaciones del jurado de los 40 países, la sala coreó el nombre de Chanel, que ocupaba el tercer puesto tras Suecia y Reino Unido. Pasase lo que pasase, la cantante de origen cubano ya tenía su victoria particular, al haberse ganado la admiración de todos los espectadores, dejando atrás las polémicas surgidas durante el Benidorm Fest por su elección como representante de España.

Finalmente, el televoto sitúo a Ucrania en el primer puesto tras otorgarle 439 de los 468 puntos posibles, ante lo que ningún otro participante pudo hacer frente. Sin embargo, Chanel pudo despedirse con la cabeza alta, al ser la tercera favorita del público con 228 puntos, a tan sólo 11 de los moldavos.

La actuación de España superó así las expectativas, que la situaban en el quinto lugar antes del inicio del festival, y Chanel se ganó un hueco en la historia del mismo con SloMo, que con certeza se convertirá en una de las canciones de este verano. Los ucranianos, como es costumbre, pusieron el punto final a la noche tocando de nuevo Stefanía, mientras los fans santiagueses de Eurovisión abandonaban poco a poco las instalaciones de Cinesa, en una noche que jamás olvidarán.