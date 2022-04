La exconcejala Ana Sabel anuncia medidas legales contra el PP tras acusarla de infiltrada de Podemos

Cuando EL CORREO se puso ayer en contacto con Ana Sabel para preguntarle por la información publicada por el boletín Crónica Municipal de Santiago, editado por el grupo municipal del PP, no le salían las palabras por el impacto. “Me lo acaban de enviar ahora mismo y todavía lo estaba leyendo. Es increíble, estoy alucinando, no doy crédito, sin palabras... Es todo una mentira”, sentenció, segundos antes de anunciar que no dudará en tomar medidas legales contra los responsables de la publicación.

En la información se recoge que “al poco tiempo de colarse en la candidatura municipal del Partido Popular en las elecciones municipales de 2019 —nada más y nada menos que como número dos pese a ser una desconocida— se corrió el rumor, en las filas conservadoras, de que Sabel tenía un oscuro pasado político. Era tan solo un rumor, que se fue apagando a medida que la concejala se integraba sin complejos en las filas populares: fotos y abrazos, sonrisas y confidencias con algunos dirigentes del PP local y, por supuesto, con los agentes electorales que la propusieron para las listas”.

Añade que, sin embargo, “el portavoz del grupo popular, Alejandro Sánchez-Brunete, sospechó desde el primer momento que la entrada de la concejala en el grupo no se debía a un compromiso sincero con el ideario del PP, sospechas que se acrecientan cuando, a los pocos meses de su toma de posesión, Sabel intentó desviarse del voto del grupo en un asunto de enorme calado político”.

Brunete, continúa la publicación, “persona de centroderecha que mantiene relaciones cordiales en la izquierda, es informado desde el otro lado del telón de acero: Sabel había sido hasta hace poco una activista de primera línea de las mareas de Podemos; y desde posiciones de izquierdas se le hace entrega al portavoz popular de una información y hasta una fotografía bien elocuente en la que aparece la extraña concejala, en un tiempo no muy lejano, participando activamente en un acto de Martiño Noriega. “Houston, tenemos un problema, tenemos una infiltrada, un alien, un octavo pasajero en el grupo de concejales”, advierte el portavoz del PP a la dirección del partido”.

En declaraciones a EL CORREO, Sabel se defiende de todas estas acusaciones y las tacha de falsas. “Yo siempre he sido independiente, no votaba al PP ni a ningún otro. A mí me vino a llamar dos veces Agustín Hernández para ir en la lista y le dije que no. A la tercera, me convenció y le puse de condición que me presentaba siempre que me pudiese encargar del rural”, explica.

Sobre la fotografía que acompaña esta información, extraída del boletín de los populares y en la que se puede ver a Sabel en compañía del exdiputado de En Marea Antón Sánchez, la exedil señala que se trata en realidad de un acto al que ella acudió como representante de la Asociación de Vecinos de A Gracia. “Tengo fotos con políticos de todos los colores. Como miembro de la junta directiva de la asociación de vecinos he participado en encuentros con representantes políticos de todos los partidos. Esta foto está manipulada, la han recortado, porque en esa mesa estaban sentados otros compañeros de la junta directiva de la asociación”, asegura.

TEMOR AL TRASVASE DE INFORMACIÓN. Volviendo a la acusación, Crónica Municipal de Santiago recoge que “desde entonces el portavoz extremó las cautelas, especialmente por la actitud progresivamente hostil de la concejala hacia el grupo municipal. Sabel es tratada con respeto, pero algunos concejales, los más prudentes, evitan hablar demasiado en su presencia. El riesgo de que se traslade a los grupos de la izquierda el contenido de las reuniones es muy alto”.

Asimismo, se añade que “Sabel se mantuvo durante meses como concejala del PP sin mostrar compromiso con el ideario de este partido pero cobrando puntualmente unas retribuciones o dietas que obtiene sin hacer prácticamente nada. Supuestamente se ocupa de los asuntos del rural pero su compromiso fue siempre escaso, “un postureo”: en el año 2019, convocada por una federación de asociaciones para participar en una reunión del Pacto polo Rural, no compareció, prefirió acudir a una cena baile organizada por otro colectivo”.

Sabel se defiende: “Es mentira, aquel día no acudí a ninguna cena-baile. Participé como concejala y como letrada en los actos con motivo de San Raimundo de Peñafort que organiza el Colegio de Abogados de Santiago. Pero solo fui al acto institucional, no a la cena baile”.

El boletín del PP finaliza haciendo referencia a un episodio que, supuestamente, se produjo en marzo de 2021: “Sabel dimite, pero no sin antes desairar al grupo que la acogió: siendo aun concejala del Partido Popular se presta a participar —foto incluida— en una acción pública de la portavoz del BNG, Goretti Sanmartín, quien aprovechó el postrer transfuguismo mediático de Sabel, en un gesto muy poco elegante por parte de la dirigente nacionalista hacia sus compañeros de corporación de la bancada azul. En cualquier caso, la salida de Sabel fue recibida con alivio por no pocos miembros de la familia popular, especialmente por muchos afiliados de base, que le trasladaron su alegría y su felicitación al portavoz popular”.

La abogada y exedil no daba ayer crédito a todas estas afirmaciones. “Mi gran error fue no haberme ido cuando lo hizo Agustín Hernández. Sánchez-Brunete es el gran problema del grupo municipal del PP. Mi salida fue muy dolorosa, porque desde hacía meses ya no me dejaba hacer nada. A Brunete el rural le importa nada. Para él Santiago solo es Xeneral Pardiñas, Montero Ríos y el Peleteiro. El rural, solo para los votos; y ni para eso. Es una pena”.