La experiencia mágica de la Ruta conquista al actor Álex González

Una de las películas más conocidas sobre la Ruta Jacobea es The Way, protagonizada por el mítico Martin Sheen y que fue la mejor promoción posible para el Camino en los Estados Unidos, como ya había ocurrido antes con el libro El Peregrino de Compostela, de Paulo Coelho, que atrajo a muchos brasileños a Santiago. Antes de The Way hubo otros directores que se fijaron en esta senda milenaria, como el maestro Luis Buñuel, que en 1969 realizó su film La Vía Láctea, o Adolfo Marsillach, que en 1972 dirigió Flor de Santidad.

Ahora, en una época en la que triunfan las series, Amazon Prime Video estrenará en unos días 3 Caminos, protagonizada por los actores Álex González y Verónica Echegui. La Cidade da Cultura acogió ayer el preestreno de este trabajo, al que asistió Álex González, que confesó que este rodaje le ha permitido descubrir la magia de la experiencia de caminar, esa de la que tanta gente hablaba y en la que él antes no creía. “Estaba un poco escéptico. No la sentía”, y añadió que en 2020, el año de la pandemia y del confinamiento, empezó a sentir ese poder. En ese cambio influyó, según explicó, la huella que en este sendero “han dejado tantos millones de personas durante siglos” y, por supuesto, el encarnar a Roberto, uno de los cinco protagonistas.

3 Caminos está producida por Amazon, Ficción Producciones y Beta Films, con la participación de la Corporación Radio Televisión de Galicia, RTP de Portugal y Unoenlouno de México.

Junto a González, actúan Verónica Echegui (Raquel), que también se desplazó a Santiago; Alberto Jo Lee (Yoon Soo), cuya familia es de origen surcoreano; la alemana Anna Schimrigk (Jana), el italiano Andrea Bosca (Luca) y la mexicana Cecilia Suárez (Úrsula).

A la presentación de la serie también asistió el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, a la que se refirió como “la mejor carta de presentación de Galicia”.

Durante el acto, Feijóo resaltó que para configurar esta ficción, que narra la historia de cinco jóvenes peregrinos procedentes de todo el mundo, se contó con un elenco multicultural. Esta serie se estrenará en Amazon Prime Video el próximo 22 de enero, lo que permitirá que se pueda ver en más de 100 países, con una audiencia potencial de 200 millones de personas. Es un proyecto de la productora gallega Ficción Producciones que se llevó a cabo con unos servicios de producción 100 % gallegos, al igual que el 80 por ciento del personal técnico.

Por último, el presidente de la Xunta aseveró que, al igual que lo hicieron muchos otros proyectos como Lo que arde, El sabor de las margaritas y El desorden que dejas, esta serie acredita el buen hacer y el talento del audiovisual gallego.

