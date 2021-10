La fachada de la Casa do Cabido luce ya su novedoso alumbrado ornamental

La plaza de Platerías acogió ayer la puesta en funcionamiento de la nueva iluminación ornamental biocida, es decir, una iniciativa que no solo dará más realce a los monumentos del casco histórico, sino que también sirve para eliminar las colonias de hongos que se forman y afectan a las piedras.

El proyecto Cromalux, que forma parte del programa Smartiago, tiene también una ventaja añadida, y es su eficiencia energética, ya que permite un ahorro de un 80 % en el consumo.

Al acto de puesta en marcha de la iluminación de la fachada da Casa do Cabido asistieron ayer el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones; el concelleiro responsable del proyecto Smartiago, Sindo Guinarte; y Sebastián Pantoja, director de Programas Estratégicos de Televés. “É o primeiro resultado tanxible de Smartiago, a primeira das solucións aos retos plantexados: iluminación intelixente, mobilidade e xestión sostible de residuos sólidos urbanos”, indicaron desde el Concello, antes de añadir que esta iniciativa “constitúe o arranque da fase de experimentación, nun escenario real, e permitirá reafirmar os bos resultados obtidos até o momento nos laboratorios e a través dos diversos experimentos realizados polos profesionais da USC”.

En este sentido, desde Raxoi subrayan que “os resultados até o momento son moi positivos”. “O programa piloto que se estivo levando a cabo no patio da antiga cárcere do Pazo de Raxoi arroxa uns datos esperanzadores. Os valores que está a reportar a USC son realmente interesantes no que atingue á retardación do crecemento da biota e o seu respecto á biodiversidade; seguindo a mesma liña de bos resultados que se estaban obtendo en laboratorio”, inciden desde el Concello de Santiago.

Este sistema de alumbrado ornamental, “pioneiro a nivel mundial”, subrayan en el Ayuntamiento, se adjudicó a un consorcio del que forman parte la empresa Televés, Ferrovial y la USC (Universidade de Santiago de Compostela) por un importe de 613.581 euros, cofinanciado en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.