La familia de la menor asistida en O Restollal asegura que no hubo violencia

Santiago. La familia de la menor que recibió asistencia médica este miércoles en la rúa de O Restollal asegura que el traslado de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad y de los servicios de Emergencias se debió a una crisis de ansiedad de la joven; y que en ningún momento no hubo violencia doméstica de la menor a sus progenitores, como señalaron a este periódico fuentes del departamento de Seguridad Ciudadana. Un hermano de la afectada indicó a EL CORREO que fue la madre quien llamó al 112 tras no conseguir tranquilizar a la joven, que lleva años sufriendo una depresión, en medio de un brote de ansiedad. Para sorpresa de la familia, el 112 movilizó no solo la ambulancia, sino a varias patrullas de la Policía Local, según la versión del hermano, que niega con rotundidad que se hubiese producido un episodio de violencia doméstica de la muchacha hacia sus progenitores.