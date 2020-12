La Finca Simeón se suma a la cada vez más larga lista de muros con riesgo de desplome

Santiago. El mal tiempo y los fallos en el mantenimiento siguen provocando problemas en los muros de la ciudad en forma de derrumbes o de serias amenazas, y si en días pasados fue necesario vallar todo el perímetro del cierre de la finca del pazo de San Lourenzo después de que un fragmento de la misma se viniera abajo, ayer le tocó el turno a la finca Simeón, en Vista Alegre.

Se supone que como consecuencia de los temporales se apreció un deterioro del mismo que hizo necesario vallar también la zona por precaución a la espera que después del puente festivo se puedan acometer los trabajos de consolidación en la zona más próxima al aparcamiento.

Por el momento se está trabajando ya en los de Fontiñas, después de muchos años apuntalados, y en el de Costiña do Monte, cuya caída provocó el pasado año la muerte de una persona y el corte de la vía. En ambos, además de arreglar la estructura, también se está acondicionando todo el entorno para evitar que la acumulación de agua en la tierra que los rodea provoque problemas similares en el futuro.

También está aprobado el proyecto para arreglar otro muro que lleva ya más de un año apuntalado, el de la rúa do Pombal, si bien en este caso el problema añadido es que los terrenos sobre los que es preciso actuar son de titularidad privada, y hasta que no haya un acuerdo con los propietarios no se puede proceder al arreglo integral.

En esta zona el Ayuntamiento incluyó el proyecto de abrir un nuevo acceso con el parque de la Alameda, para el que este muro sirve de cierre, pero mientras no se produzca un arreglo, solo se llevará a cabo la consolidación de la pared para por lo menos evitar nuevos derrumbes y garantizar el tránsito seguro de peatones y coches por la zona.

Cuando el año pasado se produjeron los derrumbes de Costiña do Monte y del Pombal, el Ayuntamiento acometió un estudio del estado de todos los muros de la ciudad. En aquel momento fue cuando se detectaron los problemas en San Lourenzo, y se procedió a comunicar a la propiedad la necesidad de llevar a cabo los arreglos que ahora ya están en marcha. ecg