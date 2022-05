La fusión no (siempre) es la solución

nuevamente vemos que el gran problema que tenemos en Galicia es el alto número de municipios menores de 5.000 habitantes y que la solución a todos nuestros males son las fusiones, argumento que no coincide con diversos ámbitos, principalmente el presupuestario, donde estos mismos municipios tienen unos ingresos mínimos.

Como prueba, los ingresos de estos ayuntamientos representan el 18,5% del total de los municipios gallegos. Si agregamos los ingresos de la CCAA, los de este grupo de municipios representarían el 3% sobre el total, pero según las últimas teorías es ahí donde conseguiremos la gran eficiencia. O sea, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro. Si repasamos nuestro entorno vemos que Galicia no está tan mal: tenemos prácticamente igual número de municipios que la provincia de Barcelona y menor porcentaje de menores de mil habitantes que la media española, además esta situación no es mejor en otros países europeos: Francia tiene 30.000 municipios (8.000 España) y Alemania similar proporción de menores de 5.000 habitantes a España. Pero tanto municipios franceses como alemanes tienen un gran nivel de servicios públicos, muy superior a los españoles.

¿Qué sucede entonces? La primera respuesta es que el problema no es el tamaño: es la dispersión. La fusión no soluciona el problema: lo disfraza. Haciendo una radiografía de los 200 municipios gallegos menores de 5.000 habitantes, encontramos que cuentan actualmente con 405.681 habitantes, de los cuales el 36% tienen más de 64 años. Pero, lo más importante, ocupan el 65% de la superficie gallega y cuentan con 16.000 entidades singulares de población (el 25% de toda España) y que obviamente no desaparecerán por el efecto mágico de una fusión. El presupuesto con el que cuentan estos ayuntamientos en esta territorialidad tan compleja para desarrollar los servicios mínimos establecidos por ley (recogida de basura, abastecimiento y saneamiento de agua, alumbrado público, pavimentación de vías, acceso a entidades de población, limpieza viaria) y otras que han sido otorgados por distinta normativa de Estado y CCAA con una financiación mínima o en algunos casos inexistente (por ejemplo gastos de colegios, ayuda en el hogar, deporte, etcétera) es de 460 millones de euros. Por poner un ejemplo que puede resultar relevante, el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia asciende en 2022 a 11.627 millones de euros. Pues bien, la propia Comunidad Autónoma de Galicia recibe anualmente una financiación estatal que, en mayor o menor medida, tiene en cuenta particularidades como la dispersión, superficie o población mayor de 65 años, y aún así, recientemente, se ha realizado un minucioso estudio donde el Gobierno de la Comunidad alega que Galicia recibe 800 millones menos de lo que le cuesta prestar los servicios básicos a nivel autonómico.

Como bien se argumentaba en este estudio, esa infrafinanciación de Galicia está directamente relacionada con la dispersión, que obliga a la Xunta a hacer desembolsos adicionales en cuestiones como transporte escolar o dotaciones de centros de salud, pero también incorpora otro elemento esencial, que es el mayor envejecimiento de la población, que provoca que haya una demanda más elevada de atención sanitaria o de ayudas a la dependencia. Pues en el caso de los municipios gallegos, no es que se tenga un déficit, es que el sistema de financiación estatal destinado a los municipios no tiene en cuenta en ningún caso estos criterios, con lo cual, si en el caso de la Comunidad Autónoma hay un déficit, imagínense en los servicios que tienen que prestar los ayuntamientos gallegos. Asumamos, pues, que en el caso concreto de Galicia, tanto en lo que se refiere a la gestión autonómica como a la local, el principal problema singular que nos diferencia de la mayoría de las restantes Comunidades Autónomas es la dispersión, derivada de tener la mitad de las entidades singulares de población de todo el Estado, y a partir de ahí, podemos pensar en las formas de gestión de los servicios más adecuada, ya sea a través de fusiones voluntarias o del establecimiento de sistemas de gestión integrada de ciertos servicios que serían más viables a corto plazo. Igualmente asumamos que, bien por desconocimiento bien por algo que siempre se nos escapa, nunca abordamos el problema mayor de nuestros municipios: LA FINANCIACIÓN.

Pero sí celebraríamos que las propuestas reiteradas que el municipalismo gallego ha realizado en este sentido, sin mucho éxito hasta este momento, fueran defendida s, como mínimo, con el mismo fervor con el que se defienden las fusiones municipales que, ya les anuncio, sin una nueva financiación, no arreglarán absolutamente nada.