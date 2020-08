La galería Trinta seguirá abierta durante agosto

arte. La galería Trinta, ubicada en la calle Virxe da Cerca, nº24, acaba de anunciar que continuará abierta durante el mes de agosto. Así, explican que “en el verano más extraño que pudiésemos imaginar y tras la temporada más corta de la historia: parece que el destino nos recorta, ahora, el tiempo y nos somete, de nuevo, a esa rueda en la que no podemos dejar de girar”. Agradecen el apoyo de todos sus incondicionales sin cesar su actividad. “Es todo muy raro porque todos nos comportamos como si estuviésemos en tránsito hacia otro lugar. Como si aferrarse a lo conocido fuese ya cosa del pasado. Y eso nos hace, en la mayoría de los casos, mucho más amables, más agradecidos hacia aquellos que nos visitan y apoyan incondicionalmente. Lo he visto en restaurantes, hoteles y tiendas en las que he consumido estos últimos dos meses. Por eso hemos decidido que la orquesta siga tocando. Y aquí nos quedaremos este agosto, interpretando vuestros temas preferidos”, añaden. La galería compostelana continuará exhibiendo San Juan de la Cruz (Alfabeto Delfín) de Antón Lamazares hasta el 10 de septiembre. Además, en ese mismo mes tienen previsto inaugurar la muestra Rewired de Pamen Pereira el día 17. El horario de apertura de la sala de exposiciones será de 11.00 horas a 15.00 horas y también se atenderá por la tarde con cita previa. redacción