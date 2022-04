“La gente de Santiago te ayuda sin que se lo pidas porque quiere hacerlo”

Un buen motivo para parafrasear las rancheras mexicanas es explicar la biografía de su paisano Ricardo Acevedo, de 34 años, que vive desde hace seis meses en Compostela.

Vicente Fernández cantaba que “la vida es una copa de licor y nadie la disfruta eternamente. Se acaba si la bebes de un jalón, igual que si la bebes lentamente”. Tras una estancia madura en su México natal, Ricardo Acevedo emprende viaje a Compostela para cursar estudios de máster y para vivir en la ciudad como emigrante retornado. Sin embargo, como también entonaba Fernández, este chamaco no se muere por “volver, volver”.

Nieto de gallegos, sus abuelos maternos eran de Pontevedra y de Santiago, pero se conocieron en México, país que los acogió cuando iban en busca de un futuro mejor. A tenor del origen de sus antepasados, Acevedo siempre ha estado vinculado a la ideosincrasia del pueblo gallego. En el hogar familiar, explica, “estuvo muy presente la música tradicional y siempre se oían expresiones y canciones”. A su vez, la madre del joven estuvo vinculada desde pequeña a las actividades del Patronato da Cultura Galega de México, de las que bebió su hijo.

Acevedo cuenta qué circunstancias rodean la decisión de dar “la media vuelta” de México a Santiago. A su vez, el joven narra la experiencia de la emigración como estudiante que pisa Galicia por primera vez y que se estrena, además, vivendo fuera de su país natal.

¿Qué determina la decisión de viajar a Santiago y no a otra ciudad?

Fue una cuestión del destino. En principio, iba a vivir en Lugo porque el máster que quería estudiar se oferta allí. Sin embargo, la fecha para inscribirse en el máster era anterior a la resolución de las Becas de Excelencia Mocidade Exterior (BEME). Por lo tanto, opté por estudiar en Santiago. Cuando me empadroné y alquilé un piso, me habían llamado para el máster de Lugo (en Gestión Cultural) porque quedaban plazas. No había vuelta atrás, tenía que vivir en Santiago, pero me decanté por estudiar en el Campus de Lugo en modalidad semipresencial. Solo me desplazo para presentar los exámenes.

¿Qué actividades hace en Santiago?

Sobre todo, voy al teatro: al SalónTeatro, al Principal, al Auditorio de Galicia... Recientemente he visto A Peste, ad hoc con la siutación de la covid, y Morte accidental dun anarquista. También suelo ir los domingos a ver los conciertos de la banda municipal, que son gratuitos, y los miércoles a las foliadas en la Plaza 8 de marzo. Mis museos favoritos son el del Pobo Galego y el Centro Galego de Arte Contemporánea. En cuanto a las zonas verdes, frecuento el Parque de Eugenio Granell. Pero no solo conozco Santiago, sino que he visitado otros sitios de Galicia, como Vilagarcía de Arousa. Participo en el programa Elos del Concello, de parejas lingüísticas para conversar en gallego. De hecho, hice tan buena conexión con esta pareja que salimos mucho.

Ahora que está fuera de su país ¿entiende la situación en la que estuvieron sus abuelos cuando emigraron?

Puedo definirlo así: no me siento fuera de mi país pero sí lejos de casa. Echo de menos a mi madre y a mis tres gatas. También la comida, pero por eso no enloquezco.

Sobre el carácter de los gallegos, ¿encuentra algún parecido con el que tienen los mexicanos?

Noto que los gallegos de Santiago son buena gente. Al ser un lugar pequeño, las personas siempre están dispuestas a ayudarte. De hecho, quieren hacerlo, no tienes que pedírselo. En las ciudades grandes no estamos acostumbrados a eso. Su carácter diría que es más bien sobrio.

¿Sus planes a largo plazo incluyen afincarse en Compostela?

Me gustaría quedarme en Galicia. Es algo en lo que pienso amenudo. No sé si en Santiago en concreto, puesto que el lugar de residencia lo condiciona el trabajo. En la ciudad encuentro todo lo necesario: servicios, un entorno seguro, a las tres de la mañana puedes ir caminando por un callejón sin que pase nada, nunca he tenido miedo a que me roben, a dejar el móvil encima de la mesa si almuerzo en un restaurante... En México no tengo esa tranquilidad, estoy más alerta. Como digo, la ciudad es pequeña y es un gusto poder ir andando a todas partes.