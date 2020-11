La hostelería de Santiago se desvincula del resto y apuesta por el ‘modelo Ayuso’

“En Madrid non se chegou a pechar a hostalaría, e a incidencia experimentou unha enorme baixada. Pola contra, Cataluña que mantivo a hostalaría pechada mes medio, non tivo o efecto desexado na curva de contaxios”. De esta forma, y con el foco puesto ya en la vuelta del sector a la actividad, desde Hostelería Compostela apelan al modelo Ayuso para elaborar un plan en el que “se recollan as medidas necesarias de protección das persoas e dos negocios”. “Non podemos seguir asumindo as consecuencias económicas das decisións adoptadas polo Goberno, e as persoas que formamos parte deste sector temos que poder contar cun sistema de protección social que defenda as garantías mínimas vitais”, indicaron ayer, a través de un comunicado, desde la entidad que representa a los hosteleros de la capital gallega, que decidió desvincularse de la propuesta firmada por las asociaciones de A Coruña, Lugo, Pontevedra y Ferrol. En el texto publicado ayer sí que ponen como referencia de actuación la que se llevó a cabo en la capital de España en las últimas semanas. “Os feitos lévannos inevitablemente a mirar para o modelo de Madrid, como un modelo que demostrou a súa eficacia”, apuntaron los responsables de Hostelería Compostela.

Asimismo, los representantes del sector en Santiago defienden “a saúde como cuestión prioritaria sobre outra calquera”, si bien reclaman “poder manter un equilibrio necesario entre a saúde e a economía, cuestións que van ligadas directamente”, señalan. Además, mantienen la opinión que “existe unha criminalización” de su sector, que “non se xustifica en base a datos obxectivos”. Igualmente, señalan que aunque no pretenden condicionar el debate de las medidas a adoptar, puesto que esta es una cuestión que “é responsabilidade do Goberno”, sí que entienden que se debe tener en cuenta su opinión, y que “sexa esta un elemento de peso á hora de tomar as decisións, dado o peso específico que a hostalaría ten no conxunto da economía galega”.

Es por eso que defienden un plan, “revisable no medio prazo, en base a datos concretos da situación sanitaria, e que as restricións se apliquen en base a datos concretos e obxectivos”.

“Precisamos a maior estabilidade posible nas circunstancias que se dan, cuestión esta que non se pode dar a golpe de anuncios televisivos. En base a unha publicación transparente dos datos e unha correlación entre as restricións e a situación sanitaria, permitiranos ter maior antelación para poder asumir de maneira planificada o cumprimento das normas”, indicaron ayer los portavoces del sector en la ciudad.

Además, desde Hostalería Compostela defienden que a principal solución a la actual situación sanitaria “é a limitación de aforo, a prioridade dos espazos exteriores e a ventilación das zonas interiores, maiormente a natural”. En este sentido, plantean cuatro acciones básicas: la ampliación del toque de queda a las 00.00 horas –último cliente a las 23.00 h–; el distanciamiento físico de dos metros entre mesas o agrupación de mesas, lo que garantiza, señalan, 1.5 metros entre personas; la barra será considerada una mesa única, y la limitación de su capacidad estará determinada por la longitud de la misma y en base al distanciamiento de 1.5 m/persona; y permitir que los locales de ocio nocturno puedan desarrollar las actividades propias de café y bar en el mismo horario que el resto de establecimientos.

Por último, en base a las distintas situaciones sanitarias en los diferentes territorios, propone que se permitan reuniones de seis personas, en el caso de alerta roja, y agrupaciones de hasta 25 en el caso de estado sanitario verde. En este sentido, también apuestan por la instalación de medidores de CO2 en el interior de los locales.