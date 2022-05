La Iglesia Católica inicia una campaña en búsqueda de un trabajo decente y seguro

Santiago. Ante la celebración del día nacional del trabajador, la Iglesia Católica ha iniciado la campaña Iglesia por el trabajo decente. A través de un manifiesto alabaron las actuaciones de diversos colectivos que han estado luchando por mejorar sus condiciones laborales. Es el caso de las profesionales de limpieza del Museo Guggenheim de Bilbao, quienes después de doscientos ochenta y cinco días de huelga, consiguieron aumentar su sueldo en un 20%.

No es el único ejemplo de los últimos meses. En Cádiz, la huelga del metal consiguió, tras nueve días de protestas, un nuevo convenio para el sector. Aunque continúa todavía en diálogo, a día de hoy alcanzaron, a través de la organización colectiva, una subida salarial del 2%, una profunda renovación y reparto del empleo y el derecho a un permiso retribuido de formación laboral para los trabajadores con al menos un año de antigüedad.

En su comunicado la Iglesia afirma que la tasa de desempleo está descendiendo a pesar de que sigue siendo muy elevada, pero preocupan otros factores como la inestabilidad y el paro juvenil. Así, reivindican una serie de cambios que ven necesarios para conseguir un trabajo decente.

En primer lugar, reclaman la igualdad salarial entre hombres y mujeres, así como la creación de políticas de igualdad de genero que permitan al sexo femenino tener las mismas oportunidades que el masculino. Además, exigen la creación de un empleo juvenil de calidad donde la temporalidad no tenga cabida.

No son estas las únicas causas por las que la entidad lucha en esta publicación. Destacan también la importancia de la promoción de un trabajo seguro, que las trabajadoras de hogar tengan acceso a los mismos derechos que los demás asalariados, una regulación urgente de las personas inmigrantes en una situación administrativa anómala y el acceso a medidas de protección social para aquellas personas que no puedan contar con un empleo.

La entidad religiosa realiza, a su vez, un llamamiento a sus fieles ante la necesidad de revertir todas estas situaciones. “Animamos a que neste 1º de Maio unámonos, como comunidade cristiá, no compromiso pola defensa do traballo decente, participando nos actos reivindicativos (como esté mesmo) e celebrativos que se realicen nas dióceses; apoiando a súa visualización e difusión; contribuíndo así a que a nosa mensaxe poida chegar con forza na esperanza de que o traballo decente poida ser unha realidade para todas as persoas”.

En símbolo de protesta, han convocado una manifestación a las siete de la tarde de hoy en la plaza del Toural. ECG