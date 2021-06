Después de dos años en los que la caída del número de pasajeros en todas las modalidades del transporte público cayera a menos de la mitad, entre cierres totales y perimetrales, la recuperación en Santiago tiene un punto firme de esperanza con la puesta en marcha de la nueva estación intermodal que en las últimas semanas ha experimentado un impulso definitivo.

Con la estación de autobuses en marcha y la pasarela abierta, antes de final de año, y con un plazo de ejecución de cuatro meses, estará lista la reurbanización de la rúa do Hórreo, y con la autorización del concurso para la nueva estación del AVE, en treinta meses, para 2024 se espera que todo el complejo esté ya a pleno rendimiento, concentrando todo el transporte público de Santiago en una sola zona que experimentará una transformación radical.

Además del impacto urbanístico que supondrá la puesta en marcha del complejo, hay que tener en cuenta el que supondrá el movimiento diario de personas que se producirá en la zona entre las distintas modalidades de transporte, y que se aproximará a las veinte mil diarias, ya que se estima entre seis y siete millones el número de viajeros anuales que utilizarán la Intermodal, incluyendo incluso los del aeropuerto, ya que también pasará por aquí la línea urbana que conecta con Lavacolla-Rosalía de Castro.

Para conseguir que esta infraestructura se pusiera en marcha fueron necesarios muchos esfuerzos tanto de trabajo como de inversión, desde que en 2011 se convocara el primer concurso para el diseño de la infraestructura, ganado por el estudio de arquitectos Herrero, y que contemplaba un único edificio volcado sobre las vías. Posteriormente se optó por dos unidos por una pasarela y así se consignó en el convenio firmado en 2016, que dio paso al proceso para la construcción de la nueva estación de autobuses y la pasarela, recientemente inaugurados.

Después se procedió a la remodelación de las instalaciones ferroviarias para adaptarlas a la llegada del AVE, tanto en lo que se refiere a las vías como los andenes y las marquesinas, y la ampliación, en la medida de lo posible, de la terminal ferroviaria construida a mediados del siglo pasado. La construcción de la nueva terminal quedaba pendiente de una cláusula que establecía que hasta que no se alcanzaran los 3,5 millones de viajeros por tren, no se iniciaría. No faltó mucho, porque las cifras anteriores a la pandemia se aproximaban ya a los tres, pero finalmente se suprimió. No solo eso, sino que al asumir el Ministerio de Transportes el coste íntegro del nuevo edificio, que con IVA se irá a los 33 millones, el futuro quedó despejado.

En cuanto a la inversión, en la que han participado tanto la Xunta, a través de la Consellería de Infraestruturas, como el Ayuntamiento y el Ministerio, se ha disparado a cerca de setenta millones de euros, entre expropiaciones y puesta a disposición de terrenos, construcción de nuevos edificios y pasarela de comunicación y reurbanización del Hórreo y Clara Campoamor.