“La investigación ha empeorado. No puede depender de personas externas”

¿Qué es lo más destacable en lo que ha mejorado el servicio?

Manteniendo la actividad que hemos tenido siempre, hemos podido aumentar la docencia de neurología a dos residentes por año, que de manera incomprensible habíamos perdido hace pocos años. Nuestro servicio siempre estuvo acreditado para formar anualmente a dos residentes y si tenemos tres unidades de referencia en España (CSUR) es que podemos dar esa docencia. En relación con la asistencia, realizamos cambios destinados a disminuir la espera media de los pacientes y creo que en este momento el balance ha sido muy positivo. Nos queda saber si en el futuro veremos problemas neurológicos indirectos que nos puedan obligar a replantear el modelo asistencial actual.

¿Ya se han detectado algunos?

Hay virus como el de la polio o el virus de la encefalitis del Nilo que atacan específicamente al cerebro; se llaman virus neutropos. Otros atacan de forma específica otros órganos como el hígado, el riñón, etc. Pero con lo que sabemos actualmente, hay que decir que salvo casos muy excepcionales, este coronavirus no afecta directamente al sistema nervioso. Nadie pone en duda que cuando un paciente tiene una enfermedad como puede ser una infección respiratoria, especialmente si es una persona mayor, puede tener agitación, somnolencia, cefalea, fatiga, inestabilidad, etc. Estos son síntomas neurológicos, pero no están provocados directamente por el virus. De momento sabemos que hay pocos casos neurológicos graves aunque se han visto pacientes que han tenido ictus y pacientes con otros cuadros menos frecuentes como el Guillain-Barré. No son casos anecdóticos, pero afortunadamente son poco frecuentes.

¿Y síntomas menores?

A largo plazo sí que hay pacientes que han sufrido covid-19 y que cuando se han recuperad duermen peor, que tienen dificultades para concentrarse o problemas de memoria, que tienen menos fuerza, que se fatigan más o que tienen cefaleas que antes no habían sufrido o que han empeorado las que ya tenían. Veremos a largo plazo qué valor hemos de darle a estos síntomas porque podrían ser una consecuencia del virus o deberse más probablemente a ingresos hospitalarios muy prolongados, sobre todo en los pacientes que han estado en uci.

¿En qué les ha afectado el virus en la organización del servicio? La mayoría de pacientes de neurología sufren dolencias que requieren vigilancia constante.

Precisamente por esta razón tratamos de evitar que vinieran al hospital y al igual que muchos servicios, recurrimos a las consultas por vía telefónica. Los pacientes con párkinson, demencia, epilepsia o esclerosis múltiple son enfermos crónicos que requieren una vigilancia periódica y en estas circunstancias no fue ni es sencillo darles la atención que nos gustaría. Aunque era la mejor solución para aquel momento, desde mi punto de vista, no es la mejor manera de dar atención neurológica y por ello en junio pusimos en marcha unas consultas extraordinarias de tarde para poder solucionar lo que no pudimos consultar antes. Tengo que agradecer a todo el servicio que se prestaron a hacer estas consultas de forma altruista y voluntaria y que eso nos permitió atender a casi mil pacientes más de los que ya consultábamos habitualmente.

Al margen de las complicaciones surgidas desde el mes de marzo por la pandemia sanitaria, ¿qué otros aspectos destaca de su servicio?

Como ya comenté antes, somos un área de referencia nacional en atención a pacientes con párkinson, epilepsia y esclerosis múltiple. Esto es una herencia recibida del Prof. Noya y aún actualmente hay muy pocos servicios de neurología en España que dispongan de todo esto. Mi obligación es no solo mantenerlo sino que tenemos que seguir progresando y en este sentido estamos decididos a traer al CHUS una tecnología novedosa para tratar enfermos con párkinson y enfermos con temblor sin tener que hacer una cirugía invasiva. Es una técnica en la que han de intervenir neurólogos, radiólogos y neurocirujanos y que utiliza ultrasonidos de alta energía. Los tres servicios implicados estamos convencidos de su enorme potencial y utilidad. Somos el único hospital de Galicia que tiene los expertos con más de 20 años dedicados a la cirugía del párkinson y ya disponemos de parte de la tecnología necesaria para ponerlo en marcha. Seríamos el primer hospital público de España que lo hiciese. Las mejoras en las infraestructuras de la Unidad de Ictus y en Neurorehabilitación están en marcha aunque muy interferidas por la situación actual y esperemos que en algún momento podamos proceder a la creación de una Unidad de sueño que es algo de lo que carecemos: es un punto negro que tenemos obligación de solucionar.

¿Cómo valoran la labor que realizan en docencia?

El nuestro siempre ha sido un servicio con actividad docente con alumnos de la Facultad de Medicina y de enfermería y, aún con dificultades, esto lo mantenemos en muchos casos gracias a la buena voluntad de los neurólogos. Seguro que la Universidad de Santiago y la Facultad de Medicina saben que tiene que haber otros mecanismos diferentes a la buena voluntad, que está bien pero no es el método a utilizar. Asimismo, el hecho de haber recuperado la docencia de dos residentes de neurología por año nos permitirá realizar ajustes en la docencia de la neurología que de otra forma sería complicado ponerlos en marcha; me refiero al aprendizaje de técnicas en procedimientos relacionados con la especialidad y que se están realizando ya en todos los hospitales de Europa pero en muy pocos de España.

¿Cuál es ese aspecto en el que no se ha avanzado lo esperado?

Yo soy el responsable de este servicio en lo que se refiere no solo a la gestión sino también a la asistencia, a la docencia y a la investigación y en este último aspecto tengo que reconocer que la investigación en neurología ha empeorado. Estamos viviendo una situación anómala porque no puede haber personas que ya no pertenecen al servicio pero que pretenden intervenir en sus líneas de investigación y esto es lo que está sucediendo desde que me nombraron jefe del servicio hace más de un año. Entiendo que aunque en la actualidad soy responsable por no haber sabido solucionar esto a pesar de haberlo intentado, sin el concurso del Sergas y de la Universidad va a ser difícil resolver una situación que tiene aspecto de cronificarse y por ello estamos buscando otros caminos para continuar con los proyectos de investigación. Aunque siempre he estado dispuesto a buscar soluciones, lo que ya no puedo aceptar es que se confunda mi paciencia con otras cosas.

¿En qué sentido esas decisiones han tenido una mala influencia?

Hemos disminuido claramente en el índice de impacto de nuestras publicaciones y no hemos podido participar en algunos proyectos. Si esta situación se mantiene, la gente más joven tendrá dificultades para desarrollar plenamente su carrera profesional e investigadora dentro del servicio y yo siempre he entendido que los facultativos más jóvenes son los que más empujan para crecer como servicio. Así lo he aprendido de mis mayores. Si no protegemos a nuestros jóvenes, no tenemos futuro porque el futuro de cualquier sociedad está en los jóvenes.

Cuando habla de personas externas que ya han cumplido su función en el hospital ¿se refiere a médicos que ya están jubilados?

A buen entendedor sobran palabras. Necesitamos soluciones por el bien del sistema, de los facultativos y de los pacientes, que al fin y al cabo son nuestro objetivo fundamental como trabajadores.