“La mayoría de las sociedades son racistas con las personas de la tercera edad”

Viene con un nuevo hijo bajo el brazo que presentará mañana, lunes, en la librería Cronopios a las 7 de la tarde. Lluvia oblicua es la última obra del filósofo afincado en Madrid Ignacio Castro Rey (Santiago, 1952), editado por Pre-Textos.

Un nuevo hijo que cuidar, una nueva obra que promocionar...

Es desesperante hacerse un hueco, porque este es un país muy católico, todo gira alrededor de los grandes nombres. Y, en mi opinión, ha caído la lectura; me refiero a leer algo más que un tweet. Tenemos tanta cobertura que la lectura en sentido tradicional se ha convertido en un peso.

¿A pesar del confinamiento?

Hoy en día la gente no quiere estar a solas con nada. En cierto modo, el estrés nos protege de pensar, no vaya a ser que descubramos algo que no tiene marca. Y los medios informativos han encontrado en la pandemia una veta de información diaria de largo recorrido, y esto hace prolongar la pandemia.

¿Qué conclusiones o pensamientos extrae usted de esta coyuntura?

Los que somos libertarios tememos que esta situación aumente nuestras dependencias, que a su vez provoca mayor vulnerabilidad.

¿Y de la gestión general de la crisis?

Me ha llamado la atención la frialdad gestora, es algo que mete miedo. Oye, baja algún día a la morgue, baja a la calle a sentir la realidad. El señor de arriba desconoce la dimensión de la peste. Incluso los que sabemos, sabemos un tercio de la mitad.

Pero fue algo completamente nuevo para todos.

Ha sido un regreso medieval en una sociedad posmoderna para el que no estábamos preparados. Y no solo los políticos, la ciencia ha hecho el ridículo, lanzando mensajes contradictorios. En un sistema hipermacro expansivo como el nuestro, cuando le entra un virus, también lo expande.

¿Quiere decir que íbamos o vamos a la deriva?

En este contexto, mi reflexión es que hay que volver a los detalles, a lo micro, que es donde está lo importante. Debemos conservar algo no moderno en nosotros para atender lo primario.

Se han lanzado eslóganes infantiles o majaderos, pero cura de humildad sea quizá lo más sensato que se ha dicho.

No tengo nada claro que esta gran lección, este susto, esta cura de humildad, en definitiva, se esté atendiendo o la estemos escuchando. En la sociedad quedarán más tecnología, más dependencias, más especialistas y más obediencia social.

¿Qué opina de lo sucedido con los mayores?

Había ya un racismo de la edad. No solo aquí, todas las sociedades son cabronas y racistas con las personas mayores. Y con la pandemia esto se ha multiplicado hasta niveles que desconocemos, y que quizá ni convenga saber. Y estamos en un país sentimental. ¿Qué ocurrirá o habrá ocurrido en países fríos, pragmáticos e hipercapitalistas como Holanda o USA donde los viejos teñen que ir indo? Lo de Holanda roza la eugenesia nazi, mientras que en España al menos ha habido un escándalo y se ha pasado vergüenza.

¿Usted ha sacado algo en limpio a título personal?

No aprendí nada, porque yo ya era muy primario. Como buen gallego paranoico siempre voy atento al peligro. Me sorprendió ver la vulnerabilidad de la sociedad. Pasamos de la irresponsabilidad o inconsciencia del primer mes a la histeria, para compensar.

¿Y su libro de qué trata?

De todo esto que hemos hablado, de la necesidad de recuperar las emociones, la memoria, la imaginación y la percepción.