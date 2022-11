La muerte de ‘buses tartana’ pone en jaque a Raxoi y el PP pide pesquisas

Después del rosario de muertes anunciadas de buses urbanos en Santiago, uno de los últimos tras incendiarse el motor en San Marcos, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, señaló ayer que se convocará “inminentemente” un concurso para solucionar la situación “complicada” que presenta en la actualidad el servicio de bus urbano en la capital gallega y el estado de la flota. “Previsiblemente en el mes de enero”, concretó.

Así lo manifestó, a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa convocada para dar cuenta de los asuntos tratados en la junta de gobierno local. Lo hizo al ser cuestionado por el aumento en los últimos meses de las quejas, tanto de los usuarios como de los grupos de la oposición, en relación a este tema. “A día de hoy tenemos un parque envejecido, tres veces se intentó sacar el concurso y las tres veces hubo que rehacer el pliego de condiciones por distintas razones”, explicó.

Este documento “ahora mismo está en Madrid, en un órgano nacional de evaluación, que tiene un plazo de 30 días para dar su conformidad o no”. En caso de obtener una respuesta afirmativa, según indicó, la convocatoria del concurso “previsiblemente se produciría en el mes de enero”. Asimismo, el alcalde aseguró que el gobierno local está “abierto a todas las hipótesis” y que “en este momento” la solución “más idónea” sería la de alquilar autobuses, pero el mercado ofrece vehículos “con cierta antigüedad”. Por otro lado, planteó la posibilidad de adquirir buses nuevos “en régimen de leasing, pero son muy caros, carísimos, y no se nos facilitarían antes del verano”.

En este sentido, indicó que están manteniendo reuniones con la empresa que presta el servicio actualmente para ver “qué soluciones es posible adoptar antes para reforzar el servicio”. En cualquier caso, remarcó que “todos los buses que están circulando por Santiago cumplen los requisitos para prestar servicio como transporte público”.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN. Por su parte, el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Santiago, Borja Verea, exigió ayer a Sánchez Bugallo que asuma responsabilidades políticas y que constituya una comisión de investigación con la que se puedan tomar decisiones urgentes para frenar el “caos” del servicio de transporte público.

Acompañado por el portavoz José Antonio Constenla y el vicesecretario de organización Adrián Villa, el líder de los populares aseguró que la situación que se está viviendo con el transporte público en Compostela “es extremadamente grave”, y lamentó que sea la “única ciudad con un servicio en estas condiciones, con una flota de autobuses con un alto grado de deterioro, y que no haya ninguna explicación por parte de Sánchez Bugallo”. Así, insistió en que son ya muchos meses de “averías constantes de los vehículos, que cuentan, además, con una antigüedad bochornosa e indigna”, situación que queda plenamente constatada en los partes de la Policía local.

Reiteró que ante esta situación “no hay ni explicación ni reacción”, y alertó de que Sánchez Bugallo “mintió a todos los compostelanos” porque en las elecciones “prometió autobuses nuevos” y cuatro años después los autobuses están “más viejos y en peor estado”; y “lo peor de la gravedad de este fraude ya no es la vagancia, la dejadez o el pasotismo, sino que se está poniendo en riesgo la vida de nuestros vecinos”.

Comisión de investigación. “Por responsabilidad y por lealtad institucional, ante la parálisis y el abandono del actual gobierno y sus socios, nosotros tomamos la iniciativa”, afirmó el líder popular, pidiendo también que se sepa la verdad con total transparencia dada la extrema gravedad de la situación, “los ciudadanos merecen saber lo que está pasando”.

En este sentido, anunció la solicitud formal de la constitución de una comisión de investigación “donde, con luz y taquígrafos y ante todos los vecinos, se expliquen al por menor tres cuestiones: primero, las causas del actual colapso del servicio de autobuses en nuestra ciudad; segundo, las medidas urgentes y excepcionales que se pondrán en marcha para solucionarlo, y, en tercer lugar, valorar, en su caso, la depuración de responsabilidades penitenciarias”, incidió. Además acusó al alcalde y a sus socios de gobierno de “perder toda la crecibilidad” por lo que, afirmó Verea, “estas medidas tienen que adoptarse con total urgencia en esta comisión de investigación”.

El popular destacó que, “además de la comisión de investigación y por higiene democrática, debe haber responsabilidades políticas ya”; e insistió en que “la ciudad no se merece esta situación de colapso de todo su servicio de transporte público y que nadie asuma su responsabilidad”, por lo que, aseguró, “hay una cosa clara y es que el actual concejal de Tráfico está incapacitado para seguir un minuto más en su cargo”. No obstante, subrayó que “el verdadero culpable y responsable es el alcalde que con su silencio está demostrando su cobardía, porque al no cesar al concejal lo que está haciendo es utilizarlo como escudo, y su irresponsabilidad, trasladando así a la ciudadanía la sensación de total impunidad”.

Asimismo, dijo que “todos conocemos los tres grandes sustos en el servicio de transporte santiagués: el autobús incendiado en Aríns; el accidentado en Rodas, con 5 heridos; y elultimo el autobús incendiado en San Marcos”, por lo que el candidato popular pregunta al alcalde: “¿Qué más tiene que pasar?”. Subrayó que el PP “no puede mirar hacia otro lado”, ya que “tenemos que ser responsables con nuestros deberes, somos la única alternativa de Gobierno hoy en Santiago, ya que Santiago está gobernada por Sánchez Bugallo con la colaboración de Compostela Aberta y el BNG y esta coalición está arrastrando a la ciudad con una gestión nefasta, el un desorden acelerado y la un colapso de sus servicios básicos”.