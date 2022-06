La noche más corta del año brilló por todo lo alto: mucha fiesta y ambientazo

Igual que el fénix es capaz de renacer de sus cenizas, si algo nos ha quedado claro tras el éxito de la pasada noche es que San Xoán también lo ha hecho, y por todo lo alto. Más que un renacer ha sido un resurgir. No son pocos dos años de parón en los que la cultura y el entretenimiento, dos grandes afectados por la pandemia, han sido echados de lado, casi pareciera que vetados. Ahora, todo eso y más, vuelve, como nunca antes. Santiago se llena de actividades, de gente, de ganas de disfrutar y ganas, como no, de fiestas.

Este San Xoán no podía ser menos. Con un amplísimo programa de eventos y actividades, son varios los barrios de la capital gallega que se han echado a las calles, sin miedo a nada y, sobre todo, sin miedo al mal tiempo. Aún truene, llueva o haya tormenta, si algo es cierto y sabemos los gallegos es que “nunca choveu que non escampara”. Y, por supuesto, unas gotitas de más no nos iban a echar para atrás.

Contra todo pronóstico, y contra el tiempo en contra, o al menos eso parecía durante los preparativos de las fiestas, al final, el tiempo no nos jugó una mala pasada. Esa es la maravilla de vivir en Galicia, dicen. Nunca sabes que tiempo esperar.

Esta noche mágica trajo consigo actividades para todos los públicos, desde Mazarelos y su festival San Xoán, hasta el Sar con su propio programa de fiestas: el Sar Xoán 2022. Los festejos se hicieron eco por todos los rincones de la ciudad y diferentes barrios se unieron a la fiesta. Vista Alegre, San Pedro, Conxo, San Lourenzo y Pelamios, entre otros muchos. Las calles de Compostela se llenaron de un sinfín de las más tradicionales cacharelas. Que si hoguera por aquí y sardiñada por allá, desde luego lo que no faltó fueron ganas de divertirse. Así lo mostraron los tumultos de personas que se reunieron en los distintos puntos de la ciudad. Entre las casi 800 cacharelas que sumaba la ciudad, 30 de ellas públicas y más de 700 privadas, la capital gallega brilló mas que nunca. Y también lo hizo la gente que, volcados en los distintos festejos, participaron de lleno en todo lo que las programaciones ofrecían.

Las hogueras centellearon toda la noche iluminando a los más osados que se atrevieron a saltarlas. Desde los más pequeños, hasta los más ancianos. La noche en sí dio para mucho e, incluso, los más bailongos y los más juerguistas aguantaron hasta bien entrada la madrugada. Así se podía ver en Vite y Pelamios, una juerga sin fin, con orquestas que desde luego animaban al público a bailar.

Por otro lado, los más ansiosos pudieron ver ya desde primera hora de la tarde al Tren Cacharelo paseando por los barrios con las cacharelas más populares. Una de las muchas tradiciones de esta celebración.

Otra de las tradiciones más esperadas de la noche fue la queimada. Entre una gran multitud de gente aglutinada en la Praza Mazarelos, si algo pude observar fue la expectación de un público muy entregado momentos antes de que comenzara el tan esperado ritual. Desde luego, ver al maestro queimador en todo su esplendor fue otra de las maravillas de la velada y sí, los malos espíritus fueron espantados tras recitar el conjuro y beber los tres sorbos. Como decía el maestro, el primer sorbo quema, el segundo endulza y el tercero, bueno, el tercero nos acerca al momento más mágico. Y vaya si lo fue. A partir de este momento, la noche pareció ir rodada para muchos.

Con un programa único, los barrios llenaron sus calles de música y del ambiente más tradicional. Panderetas, bailes, danzas y cantos fueron las protagonistas de la jornada. Por supuesto sin contar la tan esperada recogida de hierbas de San Xoán, una de las iniciativas más esperadas de la noche. Algo está claro y es que el San Xoán nunca decepciona.