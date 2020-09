La ‘normalidad’ definida con doble perspectiva

Santiago. Una de las novedades de este curso escolar es la de restringir el acceso al centro a las personas que no sean imprescindibles. Las familias no pueden entrar al recinto, tampoco en los momentos de entrada y salida. En infantil sí se permite que un adulto acompañe al menor hasta donde se encuentre su tutor. Dentro de las aulas, pese a que en primaria no hay una distancia mínima fijada, han desdoblado clases para tener a los alumnos lo más separados posible, como se aprecia en esta imagen de un aula del CEIP López Ferreiro. ECG