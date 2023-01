La oposición presiona y el gobierno admite un “erro grave” por parte de Pichel

El gobierno local de Santiago reconoció ayer un “erro grave” en el alquiler de la nave industrial vinculada al exedil de Medio Rural, José Manuel Pichel. Ante la presión que se mantiene desde hace días por parte de todos los grupos de la oposición, el portavoz del ejecutivo municipal admitió ante la Corporación que el exconcejal cometió una equivocación que “tivo un custo: a súa renuncia”. Con esto, justificó el procedimiento que siguió el gobierno local para proceder al alquiler de la nave industrial emplazada en el polígono de A Costa Vella, el mismo, dijo, al que recurre el Concello para “o aluguer de todos os locais”. Con esto, censuró las “insinuacións veladas e non tan veladas, e as supostas conspiracións que hai que probar”, al tiempo que incidió en que el gabinete está abordando este asunto con “luz, e transparencia sobre os feitos”.

Para Sindo Guinarte lo relevante no es el procedimiento que se llevó a cabo para contratar el alquiler sino la “relación da empresa participada por un cargo público, coa adxudicataria do contrato. Feito que decoñecíamos os que formabamos parte da xunta de goberno”. Y no dudó en tachar de “inaceptable” este hecho, aunque, aseguró ante el pleno, “non teña relevancia xurídica, como sinala o informe do secretario”.

“A cuestión non radica no expediente. É unha cuestión de ética política e así o asumimos. Todo o demais, grandes adxetivos e grandes palabras en roldas de prensa é o inevitable ruido preelectoral a catro meses das eleccións”, concluía Guinarte después de las fuertes críticas y acusaciones que lanzaron tanto Compostela Aberta como el BNG, que exigieron que no se dé carpetazo al caso y que se depuren responsabilidades.

“Dez días despois de facerse público este feito, existen dúbidas que o alcalde aínda non clarexou”, afirmó la portavoz de Compostela Aberta, María Rozas, antes de apuntar que “cústanos entender e asumir que o señor Pichel cometeu un erro”. De esta manera puso en duda que la dimensión de este caso se limite, como dijo en su día el exconcejal, a no comunicar su relación accionarial con la empresa Desproi. “Non son moi crente das casualidades, non creo que fose moi casual que vendese as accións en Desproi 13 días despois de que a xunta de goberno adxudicáselle o contrato a esa empresa, pero que o contrato non se asinase até outubro, catro días despois de que se desfixese das accións”, indicó.

En la misma línea se manifestó la portavoz del Bloque, Goretti Sanmartín, quien señaló en su intervención que reclamó una vez más que se paralice el pago de 49.852 euros que la xunta de goberno extraordinaria del 30 de diciembre decidió autorizar en beneficio de Desproi, en un acto que puede considerarse “nulo de pleno dereito”.

Dirigiéndose al equipo de Bugallo, manifestó que “equivócanse se pensan que nos alegramos do acontecido, esta é unha mala práctica do goberno local que enloda toda a vida municipal e desacredita o labor político, que fai dano a todo o mundo”. Y le reclamó que “se esforce ao máximo en transparentar o acontecido, caia quen caia, porque con episodios coma este perde a institución, a credibilidade na política e a veciñanza toda”.

“Pedimos transparencia por responsabilidade, non por intereses partidarios, non se confundan”, manifestó Sanmartín, que apuntó que “esta crise de goberno, aínda non rematada, pon en evidencia un xeito de proceder que repudiamos na xestión do diñeiro público”.

También dijo que “o primeiro que debiamos saber é se existe un expediente de contratación e quen fixo o informe previo, porque non foi un arquitecto nin un enxeñeiro industrial; foi un enxeñeiro de camiños, alguén con nome e apelidos”.

La edil nacionalista manifestó que “a nave inspeccionouse o 20 de xaneiro de 2022 e desde aquela está sen informe de prevención de riscos”, al tiempo que afirmó que en el expediente de contratación “non consta a licenza de actividade, o mesmo que lle piden a calquera particular”.

HÓRREO. Además de en el pleno municipal, la nave de Desproi llegó también al Consello de la Xunta de ayer, donde el presidente, Alfonso Rueda, fue preguntado durante la rueda de prensa acerca de si el PP tiene información para hablar de una “trama organizada” en el Concello para “desviar fondos a empresas amigas”, como había afirmado el lunes el presidente de los populares de Santiago, Borja Verea, que avanzó que llevaría el caso a Fiscalía.

Rueda respondió que no tiene “más datos que lo que está saliendo por la prensa”, por lo que rechazó “decir mucho más” y se limitó a respaldar al líder de su partido en la capital gallega: “Si está diciendo lo que está diciendo, es porque tiene datos que lo sostiene”.