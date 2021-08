La ‘peor’ noche de Raphael

La de este domingo no fue, ni mucho menos, la gran noche de Raphael. Todo lo contrario, para muchos de sus fanes el Ruiseñor de Linares “no actuó como un caballero”. Se esperaban, al menos, un ...y estoy aquí, aquí... que nunca llegó en el contexto de una intentona de concierto en el Monte do Gozo que hizo aguas por todas las esquinas. Nunca mejor dicho. Las previsiones de Meteogalicia, que daban lluvia para todo el día, anunciaban una tregua en Santiago a partir de las nueve de la noche.

La organización de O Son do Camiño confió en este pronóstico, si bien otros portales del tiempo apuntaban lo contrario. Así, desde primera hora de la tarde el público que tenía previsto acudir al espectáculo de las Perseidas empezó a desconfiar y se generó una cierta incertidumbre y tensión. Esta Redacción recibió la primera de muchas llamadas de personas con entrada para el concierto al filo de las cinco de la tarde. Preguntaba si era posible que la cita continuase adelante con la que estaba cayendo. Era un hombre de Vigo, estupefacto ante la intención de la organización de mantener el recital.

“¿Pero cómo vamos a ir para ahí con personas mayores de la forma que está lloviendo? ¿Cómo no anulan o aplazan el concierto?” Fueron preguntas que se repitieron en el transcurso de la tarde por parte de espectadores que se pusieron en contacto con el EL CORREO para predecir el “fracaso” de la convocatoria.

A las 20.30 horas se abrieron las puertas del gran auditorio del Monte do Gozo. Llovía miudiño, pero calaba fondo. Sin embargo, los más incondicionales de Raphael no se lo pensaron dos veces, le echaron valor y, armados con el chubasquero plástico que entregaba el festival, se atrincheraron en la silla asignada a la espera de que el artista saliese al ruedo. La mayoría estaba esperanzada de que lo hiciese, dado que los mensajes que O Son do Camiño-Perseidas estaba publicando en sus canales de comunicación eran todos positivos. Lejos de los llenazos que se registraron en los conciertos de Vetusta Morla o Izal, Raphael no consiguió colgar el cartel de sold out. De hecho, según pudo saber EL CORREO, solo se habían vendido unas 2.500 entradas de las 5.000 que había disponibles. Aunque a simple vista daba la impresión de que había bastantes menos personas, por lo que todo apunta a que muchas que habían comprado entrada decidieron no desafiar al tiempo y no asistir al espectáculo pese a que tenían papeletas de perder el dinero.

El festival permitió acceder al recinto con paraguas —“solo faltaba que nos hiciesen esperar sin ninguna protección”, comentaba Conchita, una compostelana de 87 años, fan de Raphael desde hace más de cincuenta y que estaba “desesperada” por aguardar bajo la lluvia—, sin embargo, en las pantallas del escenario ya se advertía de que en cuanto empezara el recital tendrían que encartarse todas las varillas.

Teóricamente, faltaban unos minutos para que diese comienzo el concierto y la mayoría de los asistentes confiaban en que, después de desplazarse hasta allí desde diferentes localidades, la función saliera adelante. Dieron las diez y el público, al ver que el escenario se parecía más bien a una pista de patinaje y que los instrumentos seguían cubiertos, empezó a protestar. Silbidos, algún que otro grito de “sal ya”...

Y al fin se oye una voz por megafonía, que no era la de Raphael. Anunciaba que el concierto se retrasaba media hora para acondicionar el palco y poder realizar la actuación. No agradó esta demora al público, que agonizaba bajo la lluvia, y continuaron los abucheos. En lugar de Mi gran noche, este domingo Raphael pudo oír desde su camerino cómo su gente, que se sentía abandonada por la estrella, le cantaba Escándalo, esto es un escándalo...

Mientras un batallón se apresuraba a secar el suelo del escenario con fregonas y demás instrumentos de limpieza, aumentaba el cabreo de los asistentes. Pasó la media hora comprometida, cuarenta y cinco minutos... La lluvia seguía mojando el escenario y, al filo de las once de la noche, llegó la estocada final: el concierto se suspende por el mal tiempo. La respuesta de quienes llevaban —en algunos casos— más de dos horas y media bajo el diluvio universal fue un grito de furia, indignación.

Del “sal ya” se pasó al “fuera”; y de ahí a los insultos y a una sensación de rabia que se podía ver en la cara de todo el mundo. “Nadie se esperaba esto de Raphael. Como mínimo, que saliera a dar la cara y a decir que no podía cantar por la lluvia, pero se agazapó como un cobarde sabiendo que su gente estaba aquí esperándole mientras diluviaba”, sentenció José María, un vecino de As Pontes de García Rodríguez. “Tengo 77 años y siempre tuve la ilusión de ver a Raphael en directo. Lo tenía por un caballero y no me esperaba esta informalidad”, concluyó el hombre, mientras abandonaba acompañado de su nieta el Monte do Gozo.

Ya por la noche y durante toda la jornada de ayer, la ola de críticas y malestar se prolongó a las redes sociales y otras plataformas, donde muchos afectados, que recuperarán la totalidad del importe de sus entradas (arrancaban en 53 euros más los gastos de gestión), ya hablaban de presentar denuncias en la oficina del consumidor, al considerar que no haber suspendido el concierto con antelación por el mal tiempo “fue una imprudencia”, teniendo en cuenta que mucha gente se desplazó desde diferentes localidades de Galicia hasta Santiago para ver al de Linares.