La polémica se instala en la Plaza de Abastos por la peatonalización

Los comerciantes del Mercado de Abastos de Santiago reclaman al Concello más plazas de aparcamiento para sus clientes y distribuidores, que tras la peatonalización del entorno de Mazarelos han quedado significativamente reducidas.

Los placeros se quejan del intenso despliegue policial en la zona, que deriva en las amenazas de multa a los transportistas y proveedores. Entienden la necesidad de conservar la zona monumental pero sin excluir al comercio local. Explican que para la clientela habitual, especialmente para la gente mayor o con movilidad reducida, tener que aparcar lejos del Mercado supone un gran esfuerzo que implica que cada vez acudan cada vez menos personas a la Plaza de Abastos.

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, salió ayer al paso de las críticas y del malestar de los trabajadores del entorno tras la peatonalización de Mazarelos y San Fiz. El alcalde señaló, en declaraciones a Onda Cero, que la zona de la Plaza de Abastos “está funcionando moito mellor do que funcionaba fai un mes, dous meses ou tres meses” y que aunque “a todos nos gustaría ter máis prazas, as que hai agora sí están rotando e hai un mes non rotaban”. Bugallo considera que “todas as conveniencias nun saco non caben” y añade que “o que haxa moita Policía nos arredores da Praza non é ningunha circunstancia negativa, supoño que o que queren dicir é que como hai Policía teñen que cumplir as normas”.

Sánchez Bugallo, dentro de una polémica que afecta al núcleo del comercio local compostelano, anuncia que “faremos un seguimento, falaremos coa xerencia do Mercado e se temos que axustar tempos, se irá vendo e axustando segun vaia funcionando”.

A este respecto, la portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, recordó que en su formación están de acuerdo con los procesos de peatonalización y de cuidado patrimonial de la ciudad histórica, especialmente, con el Arco de Mazarelos. Con todo, pusieron ayer de manifiesto que es necesario realizar “unha reflexión profunda do futuro que se lle quere dar ao Mercado de Abastos para que sexa ese elemento de dinamización comercial e de lugar, do produto fresco, especializado, local e da nosa economía de proximidade, que ten que seguir sendo ese pulmón, non só turístico senón unha fonte viva de riqueza onde vaia comprar no día a día a hostalaría e as persoas habitantes da cidade de Compostela”.

En este sentido, desde el grupo municipal nacionalista manifestaron en un comunicado que los procesos de peatonalización realizados tienen que venir acompañados de alternativas “serias, viables e realistas”.

ALTERNATIVAS PARA DINAMIZAR EL COMERCIO. “O que propoñemos e que lle pedimos ao Goberno local é que aplique solucións que o BNG tamén puxo enriba da mesa no seu momento”, explicó la portavoz, y puso como ejemplo la ampliación del aparcamiento de Belvís “e a posibilidade de facer alí unha construción que está prevista no Plan Especial de Belvís, mais este Goberno local négase a estudar esa posibilidade”.

También existe la opción de ampliar el número de plazas permitidas para carga y descarga de 10 minutos para dejar una persona con problemas de movilidad o recoger la carga de bolsas y de productos de la plaza. Si esas plazas no son suficientes, se pueden ampliar al entorno de la Plaza de Abastos otras de estacionamiento rápido para carga y descarga.

Así, indicó que los procesos de peatonalización están bien y pueden ser dinamizadores del Mercado, pero tienen que ir acompañados de alternativas claras para el servicio de los comerciantes que tienen allí sus puestos, para las personas que van a llevar mercancías de carga y descarga, de la hostelería y también para la clientela habitual.