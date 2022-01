La Policía de Distrito blindará cada barrio desde febrero con 70 agentes

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, participó ayer junto al responsable del área de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Muíños, en un encuentro con asociaciones vecinales para darles a conocer la intención del gobierno local de desplegar la policía de distrito, a la que se destinarán 71 de los 112 efectivos con los que cuenta actualmente la Policía Local de Santiago, ya a partir de uno de febrero.

Según explica el ejecutivo compostelano, el objetivo es dotar de “mayor proximidad” al cuerpo policial y los vecinos de la ciudad a través de un sistema “preventivo” y “descentralizado” que “actualiza” las principales “zonas de conflicto” de los barrios de la ciudad.

En esta primera reunión participaron las asociaciones de vecinos de Fontiñas, Raigame, Barrio Xardín, Ferusa, Ruta Xacobea, Cidade Histórica y Fonseca. Está previsto que al siguiente encuentro asistan las de Vite, Vista Alegre y O Castiñeiriño, entre otras.

La policía de distrito (policía comunitaria, policía de barrio, etc.) se basa en un concepto preventivo y descentralizado que tiene como objetivo generar vínculos fuertes entre la policía y el vecindario, así como un sentimiento de confianza en la ciudadanía. “Se trataría de un sistema de trabajo capaz de mantener una visión actualizada de las grandes y pequeñas situaciones de conflicto, y esto es posible mediante el conocimiento y seguimiento de los problemas que de forma cotidiana suceden en el vecindario”, indicó el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Gonzalo Muíños.

“La asignación de los mismos efectivos policiales a cada distrito aumenta la sensación de contar con una policía más cercana y permite una intorlocución más próxima”, añadió Muíños. El edil hizo hincapié también en que “para alcanzar los mejores resultados es necesario ese contacto con la comunidad (vecinal, asociativa, educativa, asistencial, etc.), lo que incrementará el flujo de información, redundará en un mejor conocimiento de los problemas y en un inmejorable punto de partida para intentar solucionarlos”.

El municipio se dividirá en cuatro distritos de la siguiente manera: Zona Monumental, integrado por un inspector, tres oficiales y 16 policías. El Distrito 2 está dividido en dos sectores. El sector 1 comprende el Ensanche y el sector 2 está conformado por las zonas de Vista Alegre, Campus Universitario, San Lourenzo, Conxo, Santa Marta, Vidán y A Rocha. A este distrito estarán adscritos un inspector, cuatro oficiales y 18 policías. El distrito tres también está dividido en dos sector y con la misma dotación que el anterior distrito. El sector 1 está conformado por los barrios de Vite, As Cancelas, San Pedro, Concheiros y el polígono industrial del Tambre. El sector 2 abarca las zonas de San Lázaro, Fontiñas, Pontepedriña, Castiñeiriño y los polígonos industriales de A Sionlla y Costa Vieja.

El cuarto se ocupará del rural y periferia y hará también funciones específicas de medio ambiente. La especificidad de los cometidos del Distrito 4 (control de incidencias en parques, animales potencialmente peligrosos, vertidos, escombreras incontroladas, etc.) hace que no solo atiendan los que les son propios en su ámbito territorial sino que también puedan actuar en el ámbito territorial de los otros distritos. Están adscritos 4 policías.

Los equipos estarán coordinados por un inspector principal, que eleva la cifra total de efectivos destinados a esta unidad a 71. Para contactar con el servicio, además de poder hacerlo a través de los teléfonos habituales de la Policía Local, se habilita una cuenta de correo electrónico: policiadistrito@santiagodecompostela.gal

PRESUPUESTOS. Por otro lado, el ejecutivo local de Santiago prevé llevar los presupuestos para este año 2022 al pleno del próximo 10 de febrero, una vez superados los trámites administrativos, pendientes ahora de la elaboración de los informes perceptivos antes de pasar por la junta de gobierno para su aprobación y posterior remisión a la cámara municipal.

De ello informó el regidor santiagués, Xosé Sánchez Bugallo, durante la rueda de prensa celebrada ayer en el Pazo de Raxoi, donde ha confirmado que los planes de su equipo de gobierno pasan por llevar en la segunda semana de febrero las cuentas al pleno, donde el PSOE cuenta con los apoyos necesarios para que salgan adelante gracias al acuerdo suscrito con el grupo de Compostela Aberta.

Con todo, Bugallo ha comentado que esta hoja de ruta está supeditada a que “estén listos” los informes perceptivos. Confiaba en recibir ayer mismo el informe de intervención, con lo que el proyecto de cuentas podría llegar a la junta de gobierno del próximo lunes y así cumplir con el calendario para someter a opinión del pleno las cuentas el día 10.

“Cualquier demora retrasaría el proceso”, señaló el regidor, quien en el último pleno municipal, celebrado el pasado jueves, fue reprobado por la cámara con el apoyo de todos los grupos de la oposición por la gestión de las obras del barrio de Concheiros, que acumulan ya medio año de retrasos.

OBRAS. “Si se habla tanto de las obras es porque hay obras. Si no hubiese obras, no se hablaría de ellas. Eso es así”, señaló Bugallo en la comparecencia ante los medios, donde subrayó que el gobierno local “asume la plena responsabilidad, tanto de lo bueno como de lo malo” de las distintas remodelaciones que afectan a varios puntos del municipio, como la rúa do Hórreo, el puente de Vidán, el Pombal o la propia Concheiros.

“Cualquier persona que no viviese en Marte en los últimos años es consciente de que está habiendo muchas dificultades”, incidió el alcalde, que señala “el covid, la crisis evidencia el dato”, apuntó. Bugallo, que ve “más realista” la estimación de 4.800 parados del tercer trimestre del año, lo que representa a un 10 % de la población activa de la ciudad compostelana.