La prostitución se traslada a los pisos como consecuencia de la crisis del coronavirus

“Mi intención no era dedicarme a esta profesión, yo comencé trabajando como camarera en un local nocturno, pero cuando las circunstancias lo requirieron me vi obligada a aceptar lo que me ofrecían, porque era eso o perder mi trabajo y mi única fuente de ingresos”, asegura Leslie, pseudónimo que utiliza para ocultar su verdadero nombre, ya que prefiere mantenerse en el anonimato.

Recién llegada a España desde Cuba, su país de origen, a comienzos de año se topó frente a frente con este negocio, ya que en el establecimiento donde trabajaba también se encargaba de acompañar a señoritas dedicadas al negocio del sexo hasta sus respectivos clientes. “Ellos me demandaban un servicio y me pedían una chica y yo la acompañaba”, nos cuenta, y añade que “no solo se trataba se servicios puramente sexuales, sino que también realizaban masajes eróticos”.

“Nadie se ve metida en este negocio por gusto, sino por necesidad, eso es evidente, si pudiésemos buscar otra forma de trabajo, aunque yo no puedo hablar en nombre de nadie, ni siquiera de las chicas a las que yo supervisaba, yo creo que lo haríamos”, asegura.

LA PANDEMIA HA EMPEORADO SU SITUACIÓN. Ella considera que las cosas, desde el inicio de la pandemia, “se han puesto mucho peores” y “ahora cualquier trabajo se vuelve un poquito más digno, porque es lo que hay”.

Por su parte, solo quiere recaudar el dinero necesario para poder regresar a Cuba y darle allá a su familia una vida mejor con lo que ha ganado aquí.

REGRESAR A SU PAÍS. “Allá por poco dinero que parece que ganas aquí es una fortuna, las cosas son más baratas y con esto puedes vivir muy bien”, admite. Tras cerrar el local en el que trabaja, ahora ejerce los servicios en su propio domicilio. “No es que me guste exponer mi casa a extraños, pero es que no tengo otro lugar”, indica con preocupación en su voz.

SUS COMPAÑERAS DE PROFESIÓN. “No sé qué ha sido de las demás chicas, solo espero que se encuentren bien y que no estén pasando por demasiadas penurias económicas, porque esto (la prostitución) al menos nos daba de comer y nos permitía tener una vida digna”, relata, asegurando que “sino, hace tiempo que estaríamos muertas de hambre y mendigando por las calles”.

NO VE FACTIBLE OTRO EMPLEO. Preguntada sobre los trabajos que le gustaría ocupar en un futuro o sobre si se plantea seguir en esto, admite que “me gustaría dedicarme a cualquier otra cosa, fregar o vender en una tienda, pero sé que siendo extranjera eso no va a ser nada fácil, si no lo he conseguido hasta ahora, ¿qué me hace pensar que lo conseguiré?”.