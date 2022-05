La proteína p63, nuevo factor esencial para tratar la diabetes

Los investigadores del grupo Molecular del CIMUS de la Universidad de Santiago de Compostela, dirigidos por Rubén Nogueiras, acaban de desvelar las claves del comportamiento de la proteína p63, que es fundamental para entender y prevenir la diabetes. La clave de este hallazgo es que, frente al anterior descubrimiento del mismo grupo de que la proteína p53 actuaba como regulador positivo, la p63 ejerce como negativo.

Esta proteína pertenece a la familia de factores de transcripción de p53, ampliamente estudiados en el campo de la oncología por su capacidad como regulariza-

dor de la proliferación tumoral, pero hasta la fecha no

se había estudiado su capacidad para producir gluco-

sa en condiciones fisiológicas.

En la publicación del estudio se hace especial énfasis en la suficiencia de p63 para mantener la producción hepática de la glucosa tanto en ayuno como tras la ingesta de alimentos. Concretamente, los niveles de p63 disminuyen drásticamente durante el ayuno, permitiendo que el hígado pueda producir carbohidratos. Por el contrario, cuando se llena el estómago, los niveles de glucosa en sangre aumentan de forma exponencial y p63 incrementa su expresión en el hígado, inhibiendo la producción hepática de azúcar en sangre.

La investigadora del CIMUS María J. González Rellán explicó la importancia de entender cómo las proteínas p53 y p63 pueden funcionar a la par. “Los factores de transcripción p53, p63 y p73 son “primos”, miembros de la misma familia, La comunidad científica los ha estudiado durante años por su papel como reguladores en la proliferación tumoral. En este contexto, según el tipo de tumor, p53 y p63 se pueden “aliar” y luchar juntos contra él, o bien tener funciones radicalmente opuestas: uno le ayuda a frenar el tumor y otro lo frena, simultáneamente. Desde el punto de vista de la biología molecular, esta característica es muy importante porque hay dos factores de transcripción muy parecidos estructuralmente, pero que pueden, según el contexto, hacer cosas muy opuestas”, apuntó.

La proteína p53 es imprescindible para que el hígado produzca glucosa durante el ayuno, como bien dice Gónzalez Rellán. “ Nuestros modelos in vivo e in vitro nos mostraban cómo si eliminábamos p53 en el hígado, los individuos sufrían hipoglucemia. Por el contrario, si aumentábamos los niveles de p53, el hígado producía más glucosa. Además, las hormonas que estimulan la producción de glucosa (glucagon, adrenalina y cortisol) no eran capaces de funcionar si no había p53 en el hígado. Y finalmente, pasamos a estudiar qué ocurría en el estado patológico de un paciente con diabetes. . Estos pacientes se caracterizan porque tienen la producción hepática de glucosa incrementada y descontrolada. Aquí encontrábamos que los niveles de p53 estaban muy altos, sugiriendo que quizás estuviese contribuyendo a la hiperglucemia de los pacientes con diabetes”.

La proteína p63 es un regulador negativo de la producción hepática de glucosa, es decir, cuando los niveles de p63 son bajos, aumentan los niveles de glucosa en sangre y viceversa. Rellán explicó el nuevo descubrimientos sobre esta proteína. “Lo que ahora hemos descubierto es que p63 se comporta de forma antagónica a p53. Mientras que p53 promueve la producción hepática de glucosa, lo que hace p63 es inhibirla cuando es necesario, por ejemplo, después de las comidas, para evitar la hiperglucemia. Además, vimos que la insulina, que es la principal hormona que inhibe la producción hepática de glucosa, funciona a través de p63, y cuando este factor de transcripción falta, la insulina no puede ejercer de forma efectiva su inhibición, por lo que la producción hepática de glucosa permanece alta (aunque haya insulina presente) “, concluyó.

El estudio cuenta también con la colaboración de la Universidad Clínica de Navarra, grupos del Ciberon, de la USC y internacionales.