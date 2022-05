La rapera Kae Tempest actuará el día grande de las fiestas en la Quintana

fiestas. Dentro del programa de las fiestas de la Ascensión 2022, ya se pueden confirmar algunas de las actuaciones que se celebrarán en Santiago en el marco de los festejos. Una de ellas es la de la rapera británica Kae Tempest, quien presentará su cuarto disco The Line is a Curve en la plaza de Quintana el sábado 28 de mayo, día grande de la celebración popular.

La artista, que aterrizará en Compostela de la mano del ciclo de conciertos de SON Estrella Galicia, destaca por su estilo y trabajo, que combina rap, dramaturgia y poesía. Esa esencia se desprende de nuevo en el último álbum, publicado el pasado 8 de abril.

Con carácter gratuito, será su primera actuación del 2022 en España, un día después de estar en la sala M.Ou.Co de Oporto. Posteriormente, regresará al país en diciembre con presencias en Barcelona y Madrid.

Kae Tempest inició su trayectoria musical desde el sur de Londres con 16 años y poco después, en 2010, fundó el grupo de hip hop Sound Of Rum. En 2011 llegó el LP de debut de su formación, Balance, y meses después vio la luz Everybody Down, el disco que suponía su debut en solitario. Desde aquella, y antes del último disco, en 2016 lanzó Let Them Eat Chaos y en 2019 The book of traps and lessons. ecg