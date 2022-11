La rehabilitación mantiene al alza el sector de la construcción en Santiago

El sector de la vivienda en Santiago y su área de influencia marca registros positivos en lo que llevamos de año. Y pretende estar al margen de la coyuntura económica. Pero el sector, estratégico para la economía de la ciudad y su entorno, parece comenzar a notar en este tercer trimestre recién finalizado el repunte inflacionista y la subida de tipos.

Los expedientes de dirección de la ejecución de la obra nueva y rehabilitación de viviendas en la capital compostelana y su entorno crecieron un 3% en lo que va de 2022 respecto a los nueve primeros meses del pasado año, según datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (COATAC), que preside Roberto Medín Guyatt. Pero si se tiene en cuenta el tercer trimestre de 2022 (131 expedientes) se registra un leve retroceso de los expedientes de obra del 1,5% respecto al tercer trimestre de 2021 (133 expedientes). El COATAC registró 441 expedientes de enero a septiembre de este año, frente a los 428 de 2021. El sector de la vivienda en la capital de Galicia recupera los valores pre-pandemia, y es que en lo que va de este año se registraron solo 4 expedientes menos que en el mismo período de 2019.

Roberto Medín Guyatt muestra su satisfacción por los datos que refleja el sector. “Nuestra actividad, estratégica para la economía de la ciudad y de toda la provincia refleja estabilidad”. Destaca la fortaleza del sector de la edificación a pesar de factores como “el encarecimiento del precio del dinero y una preocupante subida de precios de materiales y energía”. También reconoce que la leve caída de expedientes en el tercer trimestre puede deberse a estas circunstancias. A su juicio, “el sector no debería resentirse a corto plazo por estos dos factores que determinan la viabilidad de los proyectos inmobiliarios”. Roberto Medín también reitera su preocupación por “la persistencia del encarecimiento del coste de los materiales básicos para la construcción y la dificultad para encontrar mano de obra cualificada”.

EVOLUCIÓN. El presidente del COATAC muestra su cautela. “Cuando los acontecimientos se suceden a la velocidad que estamos viendo, es difícil hacer pronósticos certeros; pero valoro el comportamiento positivo de nuestro sector en lo que va de año con datos coyunturales tan negativos”.

Al igual que sucedió con la llegada de la pandemia en los primeros meses de 2020, en este año se está registrando un cambio de tendencia. La rehabilitación de vivienda está ganando terreno a las nuevas promociones. La obra nueva representa el 46,94% de los expedientes de obra registrados en la ciudad de Santiago de enero a septiembre de 2022 (207). En el mismo periodo de 2021 representaba el 53,97 por ciento (231), según datos del COATAC. En el tercer trimestre de 2022 la caída del protagonismo de la obra nueva es quizá más acusada. La bajada respecto al tercer trimestre de 2021 es de 14,47%, al pasar de 76 expedientes a 65. Por el contrario, las rehabilitaciones suponían el 46% de los expedientes de enero a septiembre de 2021 (197) y en lo que va de año ya representan el 53% (234). Y crecen en este periodo un 18.78%.

FONDOS NEXT GENERATION. El presidente de Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica explica por qué la rehabilitación está cobrando impulso. “El Plan de Recuperación Europa Next Generation está generando esta apuesta por los proyectos de rehabilitación energética de edificios y viviendas en Galicia”. También indica que “la llegada de estos fondos no se está trasladando a proyectos concretos al ritmo que los aparejadores y ciudadanos desearían”. Medín confía en que la ciudadanía sea consciente de las ventajas que representan estas ayudas procedentes de la UE. Por eso cree que “a corto y medio plazo el sector de la rehabilitación seguirá tirando al alza”. También hace un llamamiento a las Administraciones públicas competentes para “simplificar y facilitar los trámites de la normativa que regula las ayudas de eficiencia energética en viviendas para así garantizar su máxima ejecución”.

Si consideramos toda la provincia de A Coruña, el sector de la construcción y rehabilitación de viviendas creció casi un 2% en los nueve primeros meses de 2022, al pasar de los 1.330 expedientes de dirección de la ejecución de la obra visados de enero a septiembre de 2021 a los 1.356 registrados en el mismo período de este año, según datos del COATAC.